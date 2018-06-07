Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunan La Casa de Papel dizisinin merakla beklenen 3. sezonu hakkında açıklama geldi. Netflix Türkiye, Twitter hesabından La Casa de Papel dizisinin üçüncü sezon duyurusuna ilişkin tanıtım videosu yayınlandı. Yapılan paylaşımda dizinin 3. sezonunun yayın tarihi de verildi. Peki La Casa de Papel 3. sezon tarihi ne zaman? İşte detaylar...

LA CASA DE PAPEL 3. SEZONU NE ZAMAN?

İspanya Kraliyet Darphanesi'ne girerek tarihin en büyük soygununu gerçekleştiren 8 kişilik gruptan oluşan ekibin hikayesini ele alan popüler dizi La Casa de Papel'in 3. sezonunu bekleyenlere güzel haberi oyuncular verdi. La Casa de Papel'in 3. sezonu 2019'da ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Yayınlanan videoda dizinin oyuncuları şu açıklamada bulundu: "Senin de bizimle aynı şeyi beklediğini biliyoruz. Ve bize katılmak isteyen olur mu bilmek istiyoruz. Çünkü tarihin en büyük soygunu henüz bitmedi. 3. kısım geliyor ve sadece Netflix'te. Bu soygunu soluksuz izleyeceksiniz."

Oyuncu kadrosunda Úrsula Corberó, Paco Tous, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Darko Peric, Roberto García Ruiz, Álvaro Morte gibi isimlerin yer aldığı dizide, takma adları Tokyo, Nairobi, Rio, Berlin, Helsinki, Oslo, Denver ve Moskova olan sekiz soyguncu tarihin en büyük soygununu gerçekleştirmek için bir araya gelir.

— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) April 18, 2018

Dizinin yeni sezonunun bazı bölümlerinin İstanbul'da çekileceği ve diziye İstanbul karakteri ile Nesrin Cavadzade'nin katılacağı da iddia edilmişti. Ancak bu konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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