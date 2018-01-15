İstenmeyen tüyleri engelleme yöntemlerden biri olan lazer epilasyonla ilgili Dermatoloji Uzmanı Dr. Fulya Tezel, uyarılarda bulundu.

İHA'nın haberine göre; lazer epilasyon işlemleri genellikle sonbahar ve kış aylarında yoğun rağbet görüyor. Epilasyon yaptırılırken bazı dikkat edilmesi durumlar var. Dermatoloji Uzmanı Dr. Fulya Tezel, istenmeyen tüyleri engelleme yöntemlerinden biri olan lazer epilasyonla ilgili uyarılarda bulundu.

Lazerin dört rengi tespit edemediğini belirten Dr. Tezel, ''Bu renkler beyaz, gri, sarı ve kızıl renge sahip ince tüyler. En yüksek başarıyı elde edebilmek için açık tenin veya koyu renkteki tüylerin olması gerekir. İnce tüyler, lazer epilasyonda iyi sonuçlar vermiyor'' dedi.

LAZER VÜCUDUN HANGİ BÖLGELERİNE UYGULANABİLİYOR?



Dr. Tezel, ''Geçtiğimiz yıllarda kadınların sıklıkla başvurduğu bir yöntem olan lazer epilasyon, artık erkekler de sıklıkla bu yola başvuruyor. Kadın vücudunun tamamına uygulanabilen lazer epilasyonda en fazla tercih edilen bölgeler koltuk altı, yüz ve bacak bölgeleri. Erkeklerde ise durum biraz farklı, tüy ve kıl şikayeti ile başvurulan lazer epilasyonda omuz, ense, boyun, göğüs ve bacak bölgeleri daha popüler'' şeklinde konuştu.



''BRONZLAŞMIŞ CİLTLER VE SOLARYUMA GİRENLER DİKKAT"

Dr. Tezel, bronzlaşmış ciltler ile solaryuma giren kişilerle ilgili çeşitli uyarılarda bulunan Dr. Tezel, ''Bu kişilerin cilt renginin açılmasını beklenilmelidir. Epilasyondan önce de 6 hafta boyunca yoğun bir şekilde güneşe maruz kalınmaması gerekir. Bu süreçler, lazer epilasyonun başarısı ve cilt sağlığının en üst düzeyde korunmasına ilişkin önlemler'' ifadelerini kullandı.

Dr. Tezel, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Lazer epilasyon sonrasında öncelikle güneşten korunmak gerekir. Bu işlemi kış aylarında yaptıranlar için böyle bir problem genellikle oluşmaz. Ancak yine de dikkatli olunması gerekir. Epilasyon sonrasında oluşan kızarıklıklar da kısa sürede geçiyor. Cilt soyucu kremler, A vitamini ve kimyasal peeling uygulanmaması gerekirken seanslara düzenli olarak gidilmesi gerekir. Doktorların tavsiyesine mutlaka uyulmasını gerekir''.

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