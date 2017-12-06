Leipzig Beşiktaş maçı canlı izle - Leipzig Beşiktaş maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor... Devler Ligi'nin G Grubu'ndan 11 puanla lider olarak çıkmayı garantileyen temsilcimiz Beşiktaş, Porto ile 2.'lik mücadelesi veren Leipzig ile deplasmanda karşılaşıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... LEIPZIG-BEŞİKTAŞ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

RB LEIPZIG - BEŞİKTAŞ



STAT: Red Bull Arena

SAAT: 22:45

YAYIN: Tivibu Spor 2

HAKEM: Viktor Kassai

RB LEIPZIG: Gulacsi, Orban, Keita, Ilsanker, Lukas, Bruma, Halstenberg, Kevin Augustin, Demme, Kampl, Werner

TEKNİK DİREKTÖR: Ralph Hasenhüttl

BEŞİKTAŞ: Tolga, Necip, Mitrovic, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Talisca, Lens, Mustafa Pektemek, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

5 MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU

Devler Ligi’nde lider olarak son 16 turuna kalan Beşiktaş’ın 4 muhtemel rakibi daha belli oldu. H Grubu’nda 2. sırayı garantileyen Real Madrid’in ardından dün de A Grubu’nda Basel, B Grubu’nda Bayern Münih, C Grubu’nda Chelsea ve D Grubu’nda ise Juventus, Kartal’ın kuradaki muhtemel rakipleri oldu. Diğer muhtemel rakipler bugünkü maçların ardından ortaya çıkacak.

RALPH HASENHÜTTL Aynı rakibe karşı kaybetmekten hoşlanmıyoruz. Grupta mağlubiyeti olmayan tek takıma karşı oynayacağız. 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldılar. Bu görevin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Biz bir adım ileride olduğumuzu göstermek istiyoruz ve evimizde Şampiyonlar Ligi'nde ikinci galibiyeti alacağımızı göstermek istiyoruz. Bizi motive eden bu.

ŞENOL GÜNEŞ Son maçımızda da kazanmak bizi mutlu edecek. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz ise gruptan çıkmamıza rağmen oynadığımız oyunla iz bırakmak istiyoruz. Başından beri amacımız buydu.

TOLGAY ARSLAN VE CANER ERKİN KART SINIRINDA

Beşiktaş'ın oynadığı 5 maçta ikişer kez sarı kart gören Tolgay Arslan ile Caner Erkin, kart cezası sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, Leipzig maçında sarı kart görmeleri halinde bir üst turda oynanacak ilk karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINDA 202. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu altıncı karşılaşmasında Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında 202. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 201 maçtan 76'sını kazandı, 81'ini yitirdi. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasındaki 201 karşılaşmada rakip fileleri 262 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 285 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 42. MAÇ

Beşiktaş, Leipzig karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 42. mücadelesini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, yaptığı 41 karşılaşmada rakiplerine 12 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 20 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 40 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 74 gol gördü.

BU SEZON TARİH YAZDI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında tarihinin en başarılı performanslarından birini bu sezon gerçekleştirdi. Avrupa kupalarında daha önce 3 kez çeyrek finale çıkan siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez gruptan çıkmayı bu sezon başardı. Daha önce 6 kez mücadele ettiği Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda gruptan çıkamayan Beşiktaş, 2017-2018'de grup mücadelesinin bitimine bir maç kala lider olarak son 16 turuna adını yazdırdı.

ŞENOL GÜNEŞ, REKORUNU 24 MAÇA ÇIKARACAK

Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, Leipzig karşılaşmasıyla bu rekorunu 24 maça çıkaracak. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 23 karşılaşmada onar galibiyet ve beraberlikle 3 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 38 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 31 gol yedi.

Beşiktaş, Güneş ile çıktığı 11 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA PERFORMANSI

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 79 26 19 34 82 122 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 102 46 21 35 159 125 Toplam 201 76 44 81

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 yendi.

EN FARKLI YENİLGİ LIVERPOOL'DAN

Beşiktaş, Avrupa arenasında tarihindeki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında deplasmanda 8-0'lık skorla yaşadı. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2000-2001'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a da aynı skorla yenilmişti.

HÜKMEN ALDIĞI GALİBİYETLER

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı. Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

ALMAN TAKIMLARINA KARŞI İLK GALİBİYETİNİ LEIPZIG'İ YENEREK ALDI

Beşiktaş, Alman ekiplerine karşı Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini de bugünkü rakibi Leipzig karşısında elde etti. Bu sezon öncesi Almanya temsilcileriyle 7 kez karşı karşıya gelen ve bu maçlarda sadece 1 beraberlik alabilen siyah-beyazlı ekip, 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, bu ülke ekiplerine karşı şansızlığını G Grubu'nun ilk maçında Leipzig'i Vodafone Park'ta 2-0 yenerek kırdı. Beşiktaş, Alman ekipleriyle yaptığı 8 karşılaşmada 4 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarında Alman ekipleriyle yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 1989-1990 (Kupa Galipleri) Beşiktaş-Borussia Dortmund 0-1 Borussia Dortmund-Beşiktaş 2-1 (Ali Gültiken) 1997-1998 (Şampiyonlar Ligi) Bayern Münih-Beşiktaş 2-0 Beşiktaş-Bayern Münih 0-2 2006-2007 (UEFA Kupası) Bayer Leverkusen-Beşiktaş 2-1 (Ricardinho) 2009-2010 (Şampiyonlar Ligi) Wolfsburg-Beşiktaş 0-0 Beşiktaş-Wolfsburg 0-3



2017-2018 (Şampiyonlar Ligi) Beşiktaş-Leipzig 2-0 (Babel-Talisca

DIŞ SAHADA 101. MAÇ

Siyah-beyazlı ekip, Leipzig mücadelesiyle Avrupa kupalarında 101. dış saha maçına çıkacak. Avrupa'da 100. deplasman maçını Monaco'ya karşı yapan Beşiktaş, dış sahadaki karşılaşmalardan 24'ünü kazandı. Rakiplerini konuk olduğu 19 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 57 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 114 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 185 gol gördü.

KARTAL REKOR PEŞİNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk olacak Beşiktaş, rakibi karşısına yeni rekorlar için çıkacak. Türk futbol tarihinde Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda gruptan lider olarak çıkan ilk takım unvanını bu sezon alan siyah-beyazlı ekip, Leipzig'e mağlup olmazsa başka alanlarda da tarihi başarılara imza atacak. G Grubu'ndaki 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Beşiktaş, Leipzig karşısında galibiyet veya beraberlikle ayrıldığı takdirde ilk kez bir Türk takımı, Şampiyonlar Ligi'ndeki grup mücadelesini namağlup tamamlayacak.

PUAN REKORU İÇİN BERABERLİK YETİYOR

Beşiktaş, Leipzig maçına ayrıca puan rekorunu kırmak için çıkacak. Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puanı bulunan siyah-beyazlılar, Alman ekibiyle berabere kalsa dahi Türk takımları arasında grup aşamasında en yüksek puana ulaşan takım unvanını alacak.

Beşiktaş, bugünkü karşılaşmada berabere kalırsa puan rekorunu 12'ye çıkaracak. Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerse 14 puanla rekoru kıracak. Siyah-beyazlı takım, 5. maçta Porto ile berabere kalarak 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 11 puana ulaşan Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti. Sarı-lacivertli takım, söz konusu sezonda 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.

ŞENOL GÜNEŞ DE TARİHE GEÇECEK

Son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a tarihi başarılar yaşatan teknik direktör Şenol Güneş de takımının Leipzig maçını yenilmeden tamamlaması halinde tarihe geçecek. Türk teknik direktörler arasında Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda takımına en fazla puan kazandıran çalıştırıcı olan Güneş, Beşiktaş'ın olası puan veya puanlarından 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe'ye 11 puan kazandıran Brezilyalı teknik adam Arthur Zico'yu da geçmiş olacak.

GOL REKORUNA 2 VAR

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin grup mücadelesinde en çok gol atan Türk takımı olmak için bugün 2 gol arayacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda gruplarda şimdiye kadar en çok gol atan Türk ekipleri Galatasaray ile Fenerbahçe oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 1999-2000 sezonunda grup maçlarında 10 gole ulaşırken, Fenerbahçe de 2004-2005'te aynı sayıda gol buldu. Bu sezon G Grubu'nda 9 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, Leipzig karşısında 2 gol bulursa Türk takımlarının bu rekorunu da 11 gole çıkaracak.