LGS sınav sonuçları MEB'in resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. TEOG'un kaldırılmasıyla birlikte yeni sınav sistemi olan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Sınav sonuçlarının öğrendikten sonra tercih işlemlerini yapacak adaylar detayları merak ediyor. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri ile ilgili de bir açıklama yapıldı ve adaylar tercih tarihini beklemeye başladı. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2018 LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İŞte 2018 LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası...

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2018!

TEOG'un ardından gelen yeni sınav sistemi olan LGS 2 Haziran'da uygulandı. LGS'nin birinci bölümü sözel, ikinci bölümü ise sayısal alandan yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınav sonuçlarını açıklayarak öğrencilerin meraklı bekleyişini sona erdirdi.

LGS SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

LGS sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://sonuc.meb.gov.tr/ adresi üzerinden saat 16.00'da erişime açıldı.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'den yapılan açıklamada, tercih işlemleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi:



"Sınava giren öğrencilerin yerleştirme işlemleri için merkezi sınav puanı hesaplanmış ve yayımlanmıştır. Öğrencilerin tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili bilgilendirmeler tercih ve yerleştirme kılavuzunda yayımlanacaktır. Tercihlerin alınmasında hem bu sınav sonuçlarına göre öğrenci alan sınavlı okul tercihleri hem de yerel yerleştirme tercihleri birlikte alınacaktır. Öğrencilerimizin sınavla öğrenci alacak okullar için tercihlerini yüzdelik dilimlerini dikkate alarak yapması önerilmektedir.



Sınav sonuçlarına ilişkin istatistiksel analizler daha sonra yayımlanacaktır."

14 YAŞINDAKİ BERDAN'IN LGS BAŞARISI DİKKAT ÇEKTİ

Okuldan fırsat bulduğu zamanlar ve yaz tatilinde hayvanlara bakarak ailesine yardım eden 14 yaşındaki Berdan Teloğlu, TEOG yerine gelen LGS sınavında 90 sorunun 85'ini yaptı. Teloğlu, 5 soruyu ise zaman yetersizliğinden yapamadığını söyledi.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde TEOG başarısı ile "Çoban Habib" olarak gündeme gelen Habib Bitkin'in komşusu olan 14 yaşındaki Berdan Teloğlu'da dikkat çeken bir başarı gösterdi. Boş zamanlarında ailesine yardım edip hayvanlara da bakan Teloğlu, TEOG yerine gelen LGS sınavında 90 sorudan 85'ini yaparken, 5 soruyu cevaplamaya zamanı yetmedi.Sınav sonuçların açıklanması ile Teloğlu'nun 456,6371 puan aldı.

Hafta içi yatılı okulda kalan 14 yaşındaki Berdan Teloğlu, hafta sonlarını ve yaz tatilini ilçeye bağlı Tatar mezrasında hayvancılıkla uğraşan ailesinin yayında onlara yardım ederek geçiriyor. Zaman zaman sürüye çobanlık yapan Berdan kuzuları emziriyor, koyunları da sağıyor.

Okuldan arta kalan zamanlarında ailesine yardım ettiğini belirten Berdan Teloğlu, “Ben Çemişgezek ilçesine bağlı Tatar mezrasında yaşıyorum. İlçe merkezinde yatılı okuyorum. Hafta içi okuldayım, hafta sonları evime geliyorum. Evime geldiğimde aileme yardım ediyorum. İlkokul birinci sınıfa giden bir kardeşim var o küçük olduğu için aileme yardım edemiyor. O yüzden ben yardım etmek zorundayım. Küçükbaş hayvancılıkla ilgili her konuda aileme destek oluyorum"dedi.

"ASTROFİZİK UZMANI OLMAK İSTİYORUM"

Bu yıl LGS sınavına girdiğini aktaran Teloğlu," Ben ve arkadaşlarım bu sınava çok iyi hazırlanmıştık. Ben bu zorlu yaşam koşullarında bu sınavda başarı elde edebilmek için çok çaba sarfettim. Sınavda sözel bölümüm çok iyi geçti. Sayısalda sorun yaşadım ama yinede iyi geçti. 3 yanlış matematik sorularında 2 yanlış ise fen bilgisi sorularında yaptım. Bu sınavın TEOG'dan farklı yönü bana göre, her soru için 2 dakika veriliyordu. Bu sınavda sayısal bölümün yetiştirilmesi çok zordu. Süre eksikliğinden birçok arkadaşımız sorun yaşadı. Ben yapamadığım soruları süre eksikliğinden yapamadım. Süre yeterli olsaydı ben yapamadığım soruları da yapıp tam puan alacağıma inanıyorum"diye konuştu.

Hayalinde Galatasaray lisesinde okumak olduğunu ancak, şu anki sonuçlarla istediği puanı aldım diyemeyeceğini dile getiren Teloğlu," Ben ileri zamanlarda uzay ve havacılık alanında eğitim görmek istiyorum. Astrofizik uzmanı olmak istiyorum. Astrofizik uzmanı olmak istememdeki sebep ise ben bilim insanlarının hayatlarını çok okudum. Astrofiziğe ilgim bilim adamlarının hayatlarını okumamdan kaynaklanıyor. O insanların projelerini ve neleri başardıklarını gördüm. Bunlarda benim ilgimi çekti”diyerek düşüncelerini aktardı.

"DERSLERİNİ AKSATMADAN BİZE YARDIM EDİYOR"

Oğlu ile gurur duyduğunu dile getiren Anne Melek Teloğlu ise “Oğlum yatılı okuyor. Pazartesi sabah okula gidip Cuma günü akşam eve gelen bir çocuk. Hafta sonu eve geldiği zaman da koyunları sağmamıza, otlatmamıza, yemlememize yardım ediyor. Ama bir yanda da derslerini aksatmıyor. Çok çalışıyor. Ben ve babası da çocuğumuza destek oluyoruz. Çocuğumuzun üzerine çok düşüyoruz. Bir yerlere gelsin diye emek sarf ediyoruz"diye konuştu.

Baba Ümit Teloğlu'da;" Oğlum sınavda zamanlama ayarından ötürü tam puan alamamış. Biz oğlumuzun daha iyi sonuçlar alabileceğine inanıyoruz. Hafta sonları eve geliyor. Bizlere yardım ediyor. Zorlu yaşam koşullarına rağmen iyi bir sonuç elde etti. Oğlum daha iyisini de yapabilecek kapasitede. Oğlum ahlaki bakımdan kendini yetiştirmiş bir çocuk. Bu başarıda öğretmenlerin emeğini unutmamak lazım. Hepsine ayrı arı teşekkür ediyorum. Oğlum başarısıyla bizlerin ve öğretmenlerinin emeğini boşa vermemiştir. Asıl önemli olan oğlumun bu başarısıyla birlikte topluma, vatanına, milletine ve ailesine faydalı bir birey olarak kendini yetiştirmesini istiyorum. Başarı ve mesleklerin öneminden ziyade kalıcı olan insanın yetiştiği ahlak ve toplumdaki davranış biçimleridir. Biz buna daha önem veriyoruz"diye ifade etti.

ÇEMİŞGEZEKLİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI DİKKAT ÇEKİYOR

Çemişgezek ilçesinde eğitim başarısı da dikkat çekiyor. Daha öncede TEOG sınavlarında Ömür Abay, Mahir Gündoğdu, Habip Bitkin, Ayşenur Yıldırım, Berdan Karataş, Nesibe Öztürk, Ayşenur Elif Erdil gibi isimler zorlu yaşam şartlarına rağmen başarılarıyla adından söz ettirmişti. Başarılı bir öğrenci olan Teloğlu ise geçtiğimiz yıl Türkiye ikincileri arasına girip, yine çobanlık yapa Habip Bitkin’in komşusu olması da ayrıca dikkat çekiyor.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

2018 ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. Merkezi sınav ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencinin net sayısı o teste ait belirlenen puan katsayısının çarpılmasıyla elde edilir. Lgs’de Türkçeden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’den 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10, Yabancı Dil dersinden de 10, Matematik dersinden ve Fen Bilimleri dersinden 20, olmak üzere toplam 90 soru sorulur.

3 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

Önceki sistemde yanlışlar doğruları götürmediği için öğrenciler cevabından emin olmadıkları sorularda, şıklar üzerinden eleme yaparak en yakın seçeneği işaretliyordu ve boş soru bırakmıyordu. Yeni sistemde ise yapılan her 3 yanlış 1 doğruyu götürecek

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Tür kiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şube den, a yrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http ://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi veya http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 gün lük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.