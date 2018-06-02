LGS sonuçları ne zaman açıklanacak

TEOG'un kaldırılmasıyla ilk kez uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 milyon 8'inci sınıf öğrencisi, niletikli bir liseye yerleşebilmek için sınava girdi. İlk oturum saat 9.30'da başlayıp, 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30'da başlayıp, 12.30'da tamamlandı. İki oturum arasında 45 dakika ara verildi. Birçok öğrencinin mağdur olmasına neden olan 15 dakika kuralı ise LGS'de uygulanmadı.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak. Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.

Sınavın soru ve cevaplarının yarın öğleden sonra yayımlanması bekleniyor.

Yurt genelinde öğrenciler LGS'de ter döktü

ESKİŞEHİR (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ve isteğe bağlı girilen Liseye Geçiş Sistemi (LGS) yapıldı. Öğrenciler ve veliler sınav saatini kaçırmamak için saatler öncesinden okullara akın etti.

Ülke genelinde saat 09:30’da başlayan sınavın ilk oturumunda öğrenciler, sözel bölüm sorularını doğru yanıtlamaya çalıştı. İlk oturumun tamamlanması ile öğrencilere 45 dakikalık mola verildi. LGS’nin ikinci oturumu olan sayısal bölüm ise saat 11.30’da başlayacak. Aileleriyle beraber sınava girecekleri okullara saatler öncesinden gelen öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi. Sınav öncesinde çoğu veli sessiz bir köşeye çekilerek, çocuklarının başarısı için Kur’an-ı Kerim okudu. Yetkililer tarafından okula girişin izin verildiği esnada büyük bir izdiham yaşandı.





ADANA (İHA) - Adana'da Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) giren öğrenciler içeride, aileleri de dışarıda ter döktü. Tüm uyarılara rağmen geç kaldıkları için sınava giremeyenlerin yanısıra kimliğini unuttuğu için sınava alınmayan öğrenciler ise büyük üzüntü yaşadı.

Ortaokul son sınıf öğrencilerinin girdiği LGS bugün gerçekleştirildi. Sözel ve sayısal olmak üzere iki bölüm olarak gerçekleştirilen sınavın ilk bölümü olan sözel bölümü, 09:30’da başladı. Adayların 09:45’e kadar girebildikleri sınava kimi adaylar kimliklerini unuttukları için, kimileri ise geç kaldıkları için sınava alınmadı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ’da Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) öğrenciler içeride aileler ise dışarıda ter döktü.

2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk kez düzenlenen ve TEOG sisteminin yerine gelen LGS tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da yapıldı. Toplam 20 sınav merkezinde 7 bin 855 öğrenci sınava girdi. Sınav saatinin başlamasıyla birlikte öğrenciler sınav salonlarında, aileleri ise dışarıda ter döktü. Dışarıda çocuklarını bekleyen bazı veliler Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak’ta LGS heyecanı liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan LGS saat 09.30’da başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bu yıl ilk kez uyguladığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başladı. Adaylar saat 09.30’da başlayan sınav öncesi okullara gelerek sınav heyecanını yaşadı. Sınava girecek adaylarla birlikte sınav heyecanını ailelerde yaşadı. Sınav bitene kadar okul önünden ayrılmayan veliler, çocukların sınavdan çıkmasını bekledi.

KIRIKKALE (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığınca liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) Kırıkkale’de 2 bin 700 öğrenci ter dökerken, aileleri de çocukları için dua okudu.

Kırıkkale’de de 8’inci sınıfı öğrencileri, velileri ile sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. Sınav saatini heyecanla bekleyen öğrenciler, daha sonra kimlik ve arama kontrolünden geçerek sınav salonlarına alındı. En az çocukları kadar heyecanlı olan aileler ise okulun bahçesinde Kur’an okudu, dualar etti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER