LGS tercihleri bugünden itibaren başladı. Liseye girişte kontenjanlar, yüzdelik dilim ve il sıralaması belli oldu. Sonuçlar E-Okul sisteminde. 1,5 milyonu aşkın sekizinci sınıf öğrencisi, bu yıl ilk kez uygulanacak merkezi sınav ve adrese dayalı yerleştirme ile liselere yerleştirilecek. Liseye Giriş Sınavı (LGS) yani lise tercihleri için son tarih ne zaman? Tercihler nasıl yapılır?

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi, "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden yapılabileceği gibi öğrencinin mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Özel liselere kayıt işlemleri ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtları 13 Temmuz'da tamamlanacak.

Lise tercihlerini yapacak öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından kontenjanlar ve yüzdelik dilim sırlaması açıklandı. Öğrenciler kontenjanlara e-Okul sistemi üzerinden erişebilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak.

Nakil tercih başvurularının ilki 6-10 Ağustos'ta, ikincisi 13-17 Ağustos'ta, üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Yatılılık başvuruları, 10-14 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak.

LGS TERCİH BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN (E-OKUL)

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SON?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) liselere geçiş tercihleri başladı. Tercih süreci 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

OKUL TERCİHİ ZORUNLU

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil, tüm öğrenciler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

Merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapılabilecek. Merkezi sınava girmeyen öğrencilerin ise yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercihleri alınacak.

MEB, bugünden itibaren 13 Temmuz'a kadar tercih danışmanlığı komisyonları aracılığıyla talep eden öğrencilere destek verecek. Bu kapsamda 81 ilde yaklaşık 31 bin öğretmen görev yapacak. Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler açıköğretim kurumlarına yönlendirilecek.

Merkezi sınavla öğrenci alacak okul sayısı bin 373, bu okulların kontenjanı ise 126 bin 510 olarak belirlendi.

MEB'DEN DUYURU

Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Velilerimiz; Ortaokulu tamamlayarak lise tercihi yapmak üzeresiniz. Ülkemizin her alanda önemli atılımlar yaptığı günümüzde mesleki ve teknik eğitim almış nitelikli personel ihtiyacı da hızla artmaktadır. Karar verme sürecinizde sizlere yardımcı olmak, meslek liselerimizi tanıtarak merak ettiğiniz konularda sizleri bilgilendirmek için yeni internet siteleri hazırladık.

Meslek liselerinde bulunan alanlar ve bu alanlarda verilen eğitimi rehber öğretmenlerimizden, alanda eğitim alan öğrencilerimizden ve alan öğretmenlerimizden dinleyerek öğrenmek için;

http://www.alantercihleri.com internet adresimizi inceleyebilirsiniz.

Mahallinde yapılacak yerleştirme dışında merkezi sınav puanıyla öğrenci alan özel proje veya program uygulayan bir okulumuzu tercih etmek isterseniz, okullarımızın listesini, hangi illerde ve ilçelerde olduklarını, yatılılık imkânlarını ve kontenjanlarını;

http://mtegm.meb.gov.tr/www/ozel-program-ve-proje-uygulayan-okullarin-listesi/icerik/2079 adresinden inceleyebilirsiniz.

Meslek liselerimiz ile ilgili merak ettiğiniz tüm konularda ayrıntılı bilgi almak için ise

http://meslekitanitim.meb.gov.tr internet adresimizi inceleyebilirsiniz.

Yapacağınız tercih ve yerleştirme sonucunun size, ailenize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.