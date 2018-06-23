Atilla Özdemiroğlu’nun kızı Lidya Özdemiroğlu ile Levent Yüksel’in magazin gündemini günlerce meşgul eden sürpriz aşkı roman oluyor.

AŞKI TEPKİLER BİTİRDİ

Levent Yüksel ile Lidya Özdemiroğlu’nun aşkı, geçen yılın en çok konuşulan aşk haberlerinden biri olmuştu. İlişkilerinin ortaya çıkması ve gelen tepkiler üzerine çift, birlikteliklerini noktalamıştı. O günden beri gözlerden uzak kalmaya özen gösteren Özdemiroğlu önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

"SEVGİYİ YÜCELTİYORUM"

Bir kafede tek başına oturan ve başını bilgisayarından kaldırmayan Özdemiroğlu, sorular üzerine roman yazdığını açıkladı. “Hayatta yaşadığımız her şeyin ruhumuzun olgunlaşması için olduğunu anlatan, sevgiyi yücelttiğim bir roman yazıyorum” diyen Özdemiroğlu’nu görenler, “Aşk acısı roman yazdırıyor” yorumları yaptı.

Bilgi Üniversitesi İngilizce Karşılaştırmalı Edebiyat dördüncü sınıf öğrencisi olan Lidya Özdemiroğlu’nun Levent Yüksel’den ayrıldıktan sonra yaşadığı değişim dikkatlerden kaçmadı.