Lidya Özdemiroğlu-Levent Yüksel aşkına anneden destek! Lidya Özdemiroğlu kimdir?

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"O günden sonra tercihlerimle ilgili kimseyi dinlemedim ve hiç bir tercihe saygısızlık etmemeye çalıştım, etmedim... Attila ile ben, müziğin sesini açtık dünyanın sesini kıstık."Allah herkese benim yaşadığım, kalbimi uçurup kanatlandıran aşk gibi bir aşk versin. Canım kızlarımızın her seçiminin her yaptığının sonuna kadar yanındayım. Medyada okuduğum yorumlara söyleyecek tek bir sözüm var;

Aşk Olsun..."





