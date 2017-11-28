Lidya Özdemiroğlu-Levent Yüksel aşkına anneden destek! Lidya Özdemiroğlu kimdir?

Lidya Özdemiroğlu-Levent Yüksel aşkı magazin gündemine bomba gidi düştü! Lidya Özdemiroğlu'nun annesinden açıklama geldi... Şarkıcı Levent Yüksel’in (53), merhum sanatçı Atilla Özdemiroğlu’nun 22 yaşındaki kızı Lidya ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.
Aralarındaki 31 yaş fark dikkat çekerken Lidya’nın annesi Hepgül Özdemiroğlu (51) kızının ilişkisine destek verdi. Eşiyle gençlik fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Özdemiroğlu, altına şu notu düştü: "Ben 21 yaşımdayım Ati 52 yaşında bu fotoğrafta. 42 yaşıma kadar sürecek bir aşk'a evet dedim 22 Temmuz 1995 yılında. Ati tanistigimizin 10. gününde evlenme teklif ettiğinde 'Beni kimse tanımıyor ama evlenirsek sana sübyancı diyecekler' demiştim."
"Ati, gülümsemiş yanaklarında gamzeleri güller açmış ve tarihi cevabını vermişti bana" 'Aşkın ne yaşı ne cinsiyeti vardır. Sen de ben de yetişkiniz. Kimse seçimimize bir şey diyemez. Hayat bu.."
"O günden sonra tercihlerimle ilgili kimseyi dinlemedim ve hiç bir tercihe saygısızlık etmemeye çalıştım, etmedim... Attila ile ben, müziğin sesini açtık dünyanın sesini kıstık."Allah herkese benim yaşadığım, kalbimi uçurup kanatlandıran aşk gibi bir aşk versin. Canım kızlarımızın her seçiminin her yaptığının sonuna kadar yanındayım. Medyada okuduğum yorumlara söyleyecek tek bir sözüm var;
Aşk Olsun..."
YAŞ FARKI 31
İlk evliliğini Sertab Erener'le yapan, 1996'da boşanan Levent Yüksel, yeniden aşık. Ünlü sanatçının sevgilisi; geçen yıl vefat eden ünlü müzisyen Attila Özdemiroğlu'nun kızı Lidya. Çiftin arasındaki yaş farkı tam 31. Levent 53, Lidya 22 yaşında. İlişkinin evliliğe gittiği konuşulanlar arasında. Anne Hepgül Özdemiroğlu ise Levent Yüksel’den iki yaş küçük.
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