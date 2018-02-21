Sözcü'den Mustafa Kızgınyürek'in haberine göre, müzisyen Atilla Özdemiroğlu’nun kızı Lidya Özdemiroğlu ile aşk yaşayan şarkıcı Levent Yüksel, geride bıraktığımız gün Emirgan’da görüntülendi. Levent Yüksel, gazetecileri karşısında görünce bir süre afalladı ve hızlıca arabasına yöneldi.

Gazetecilerin, “Yanınızdaki hanımefendi kim?” diye sorması üzerine ise, “Aman yanlış bir şey yazmayın. Kendisi arkadaşım!” dedi.