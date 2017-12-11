Gece yarısı 02.00’ye kadar sahnede kalan şarkıcıyı, sekiz güvenlik görevlisi korudu.

Cadde’de yer alan habere göre, Lidya Özdemiroğlu’yla birlikte olan Yüksel’in, sevgilisiyle görüntü vermemek için böyle bir önlem aldığı öğrenildi.

levent yüksel