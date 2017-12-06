Limonlu su içmenin 12 faydası nelerdir? Limonlu su zayıflatır mı?

Limonlu su içmek oldukça oldukça yaygın olan bir sağlık tavsiyesi olmakla birlikte çoğu kadının olmazsa olmazı arasında limonlu su bulunur.

C vitamini deposu olan limon, PH alkalin seviyesini dengeler, bağışıklık sistemini güçlendirir, bağışıklık ve sindirim sistemlerinin düzenli çalışmasını, vücudun kanserle savaşmasını ve yaraların çabuk iyileşmesini sağlar.

Ayrıca limon suyu, kanı temizler. Vücudun kandaki toksinleri temizlemesine yardımcı olur, kan şekerini dengeler. Ayrıca kilo vermeyi kolaylaştırır. Limon, içerdiği pektin lifler sayesinde açlık hissini azaltır.

Limonun faydalarından sadece birkaçını saydık. Peki, limon suyla karışınca vücudumuza nasıl bir etkisi oluyor? Limonlu su içmek faydalı mı? Limonlu su içmenin yararları nelerdir? İşte limonlu su içmenin 12 faydası...

1- Limonlu su bağışıklık sistemini güçlendirir



Limonlu su içmeyi alışkanlık haline getiren kişilerin çok şanslı olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü C vitamini ve potasyum bakımından zengin olan limon suyu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

2- Limonlu su içmek kilo vermeyi kolaylaştırır

Limonlu su, içeceklere iyi bir alternatif oluşturur. Özellikle diyabet hastaları ve kilo vermek isteyen kişiler için iyi bir içecektir. Her sabah balla birlikte ılık limonlu su içmek kilo vermeye yardımcı olur.

3- Boğaz ağrısından kurtulmayı sağlar

Ilık limonlu su içmek, boğaz ağrısı ve farenjitten kurtulmaya yardımcı olur.

4- İltihap oluşmasını önler

Limonlu su, iltihapların oluşmasını önler. İltihap oluşmasına neden olan eklemlerdeki ürik asiti yok eder.

5- Limonlu su kanser önleyicidir

Limonlu su içmek, kanseri önlemede faydalıdır. Araştırmalar, limonun tümör önleyici özellikleri ile kanser riskini azaltmada yardımcı olduğunu gösteriyor.

6- Limonlu su, böbrek taşlarına karşı da koruyucudur

Limonlu su, böbrek taşına da iyi gelir. Normal boyutlu böbrek taşları vücuttan atılır ama bazen idrar akımına engel olur ve yoğun ağrılara sebebiyet verir. Limonlu su içmek vücuda yeniden su kazandırır ve idrarı sulandırılmış şekilde tutmada yardımcı olur. Bu da böbrek taşı oluşum riskini azaltmış olur.

7- Limonlu su karaciğer sağlığı için faydalı

Limonlu su içmek, karaciğerde bulunan sindirim enzimlerini harekete geçirmeye yardımcıdır. Ayrıca kanın oksijen durumunu düzenlemede de yardımcıdır.

8- Limonlu su içmek kabızlığa iyi gelir

Limonlu su, kazbızlık sorunu çekenlere de önerilir. Bu nedenle her sabah ılık limonlu su içebilirsiniz.

9- Ağızdaki aftlardan kurtulmak için limonlu su tüketin

Ilık limonlu su ile ağzı çalkalamak ağrılı aftlardan ve ağız ülserinden kurtulmaya yardımcıdır.

10- Limonlu su diş eti rahatsızlıklarını önler

Limonlu su, ağızdaki aftlardan kurtulmanın yanı sıra şişmiş diş etleriyle ilgili ağrılardan kurtulmaya da yardımcı olur.

11- Limonlu su nefesi ferahlatır

Limonlu su nefesin kötü kokmasını önler ancak limonu direkt dişinize sürmeyin. Aksi takdirde diş minesine zarar verebilirsiniz.

12- Limonlu su stresi azaltır

Limonlu su, stresi azaltır ve tansiyonu düşürür. Stresten, depresyondan ve endişeden kurtulmayı sağlar.

Limonlu su içmenin faydası

limonlu suyun faydaları