Liseye Geçiş Sistemi’nde (LGS) tüm veliler yerel yerleştirme için okul tercihi yapmadan sınavla öğrenci alacak okulları tercih edemeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) velileri yerel yerleştirmeye katılmaya zorunlu tutuyor. Bu tercihi yapan veliler için ancak sınavla öğrenci alan liseler ekranı açılıyor.

OKUL TÜRÜ VE İL SINIRLAMASI YOK

LGS puanıyla öğrenci alacak liselerden 5 tane tercih yapabileceksiniz. Bu tercihleriniz yerel yerleştirmede olduğu gibi kısıtlı değil. İsterseniz tümünü Anadolu, fen ya da sosyal bilimler listesinden yapabilirsiniz. Yani okul türü sınırlaması yok. Aynı şekilde bulunduğunuz kentten de tercih yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz başka kentlerden de okul tercihleri yapabileceksiniz.

OKULLARIN KONTENJANLARI AZALDI

Türkiye Özel Okullar Derneği eski Başkanı Cem Gülan ile birlikte sınavla yani LGS puanıyla öğrenci alacak okullar için nasıl bir tercih listesi hazırlamanız ve nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda bir çalışma yaptık.

Bu çalışmayı yaparken de okulların kontenjanlarını, geçen yıl sınava giren öğrenci sayılarını, yüzdelik dilimlerini inceledik. İşte bu çalışmadan çıkan sonuca göre LGS ile öğrenci alacak okulları tercih ederken dikkat etmeniz gereken noktalar:

Geçen yıl TEOG sınavlarına 1 milyon 170 bin öğrenci girerken, bu yıl sınava giren öğrenci sayısı yalnızca 971 bin 657 oldu. Bu yıl hesaplamaları yaparken bu sayı etkili olacak. Geçen yıl yüzde 2’lik dilimden alan bir okul 23 bin 400 öğrenciye kadar indi.

YÜZDE 5’LİK ÖĞRENCİ NE YAPABİLİR?

Bu yıl tüm okullar TEOG’da olduğu gibi sınavla öğrenci almadıkları için geçen yılın yüzdelik dilimlerini tüm okullar için bire bir kullanmak çok sağlıklı olmayacak. Bu yüzden yüzdelik dilimler arasında farklı yöntemleri kullanmak gerekiyor. Sınava giren öğrenci sayısında yüzde 20 oranında bir azalma olmasına rağmen, kontenjanların azalması tercihlerde dezavantajlı bir durum yaratıyor.

İlk yüzde 5’lik dilimde olan öğrenciler okulların yüzdelik dilimlerini 1.1 katsayı ile çarpıp, geçen yılın yüzdelik dilimlerine bakarak tercih yapabilirler. Bu öğrenciler de yine dikkatli olmalı. Çünkü 2017 listesinde ilk yüzde 5’lik dilimden öğrenci alan İstanbul Anadolu liselerinin toplam kontenjanı 5 bin 150 iken bu yıl kontenjan 4 bin 510’a düştü. Yani geçen yıla göre ilk yüzdelik 5 diliminden öğrenci alan okulların kontenjanı yüzde 12.5 azaldı. Burada şu örneği verebiliriz. Eğer yüzdelik diliminiz 1.5 ise önceki yıl 1.2 yüzdelik dilimden alan okulu yani 1.2’yi 1.1 ile çarparak, 1.32’yi bulabilirsiniz. Bu yıl için de bu okulun 1.25 ile 1.35 arasında yüzdelik dilimden öğrenci alacağını söyleyebiliriz.

YÜZDE 5 İLE 10 ARASI DİLİMDEKİLER

Yüzde 5 ile yüzde 10 arası dilime baktığımızda Anadolu liselerinin toplam kontenjanı 6 bin 562 iken 4 bin 290 oldu. Burada da yaklaşık yüzde 35’lik bir azalma söz konusu. Bu yüzdelik aralığında tercih yapacak öğrenciler daha da dikkatli olmalı. Çünkü buradaki dilimden öğrenci alan okul sayısı azaldı. Bu okullar daha yüksek yüzdelik dilimden de öğrenci alabilir. Örneğin yüzde 7’lik dilimden öğrenci alan okullar yüzde 6.5 ve 6 diliminden de öğrenci alabilir.

YÜZDE 10 İLE 13 ARASINDAKİLER

Yüzde 10 ile yüzde 13 arasındaki okulların aldığı öğrenci sayısı geçen yıl 4 bin 318 iken bu yıl sayıları 1740’a düştü. Yani yüzde 60’lık bir azalma var. Bu öğrenciler çok dikkatli olmalı. Örneğin yüzde 12’lik dilimdeki öğrenciler tercihlerin en altındaki 2-3 okuldan yani yüzde 20-29 yüzdelik dilimden almış olanlardan okul yazsalar iyi olur. Son tercihe de eğer evlerine uzak değilse gidebilecekleri en son okulu yazsınlar.

YÜZDE 13 VE ALTI

Bu dilimin altında öğrenci alan Anadolu liselerinin yaklaşık yüzde 93’ü ise sınavla öğrenci alan okullar listesinin dışına çıkarılmış durumda. Bu dilimler ile bunların altındaki öğrencilerin sınavla öğrenci alacak okullara yerleşmeme olasılığı söz konusu. Bu öğrenciler büyük ihtimalle yerel yerleştirmeye kalabileceklerini dikkate almalı.

TERCİHLERİN AZALMASI NASIL ETKİ YAPACAK?

TEOG döneminde öğrencinin 15 tercih hakkı vardı. Bu yüzden de tercihlerinde ilk 2-3 okulu kendi diliminin üzerinde olan ve gitmeyi çok istediği okula ayırabiliyordu. 8-9 tercihini de kendi dilimine uygun okuldan yapabiliyordu. Son tercihler için de oldukça düşük dilimlerden okul yazarak, kendilerini garantiye alıyordu. Ama bu yıl tercih hakkı yalnızca 5 ve üstelik de kontenjanlar azalmış durumda. Bu yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor.

2017 YÜZDELİK DİLİMLERİ DİKKATE ALINMALI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımlayacağı yüzdelik dilimlere gelince; dikkate almak gerekir mi? Çünkü yayımlanacak sınavla öğrenci alacak liselerin açıklanacak yüzdelik dilimleri o okulların yüzlerce hatta binlerce okul arasında gerçekleşen yüzdelik dilimleri. Oysa bu yıl sınavla öğrenci alacak okul sayısı yalnızca tüm Türkiye’de 1373. Kontenjanı da 126 bin 510. Bu kontenjanın yaklaşık 78 bini Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinde.

TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

- Okulların kontenjanlarının geçen yıla göre ne kadar azaldığını dikkate alın.

- Yüzde 5’lik dilimden öğrenci alan okullarda çok fazla değişiklik olmaz ama bu dilimin altında kalan okullarda sadece 2017 yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercih listesi yapmak hatalı olur.

- Yüzde 5’lik dilimdeki okulların bile kontenjanları azalmış durumda, diğer dilimlerde bu azalma çok daha yüksek.

İLK TERCİHİNİZ AKLINIZDAKİ OKUL OLSUN

1. Birinci tercihinizi ayağı daha yere basan hayallerinize, sonraki üç tercihinizi, yukarıda yazılan uyarılara göre gözden geçirilmiş şekilde düşüneceğiniz dilimlere ve son tercihinizi ciddi anlamda dışarıda kalmamanızı sağlayacak bir tercihe ayırmanız tavsiye edilir.

2. İlk yüzde 5’lik dilimde yer alan öğrenciler biraz daha rahat tercih yaparken sonraki dilimlerde yer alan öğrencilerin çok daha dikkatli davranmaları önemlidir.

3. Yüzde 13’lük dilimden sonra yer alan öğrenciler büyük ihtimalle yerel yerleştirmeye kalacaklarını düşünerek tercih tablolarını oluşturmaya önem vermelidir.

4. Bu yazıda yapılan tüm değerlendirmeler, İstanbul İli Anadolu liselerine göre yapılmıştır. Fen liseleri ve Sosyal Bilimler liselerinde hareketlilik sadece kontenjana ve yeni açılan okul olup olmadığına göre değerlendirilebilir. Diğer okul türlerini düşünen öğrenciler de benzer mantıkla listeleri incelemelidir.