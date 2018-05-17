Bağcılar'da geçen yıl barışma teklifini kabul etmemesi üzerine eski kız arkadaşı 16 yaşındaki Cansu Çaptı'yı sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren tutuklu sanık 17 yaşındaki Mehmet A.K.'nın yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Mehmet A.K. son sözünde olay nedeniyle pişman olduğunun belirtti. Öldürülen genç kızın annesi Fatma Çaptı "Kızım Lise 1. Sınıf öğrencisiydi. Kızım mezarda yatarken sanığın az ceza almasını istemiyorum, sanığın hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Sokağa çıkıp kızımın yaşıtlarını gördüğümde hala dayanamıyorum" diyerek mahkeme heyetine seslendi. Mahkeme heyeti, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan olay tarihinde 18 yaşından küçük olması sebebiyle sanığı 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa verilen cezada "Haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi ise uygulanmadı.
DHA'nın haberine göre, Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu Suça Sürüklenen Çocuk Sanık Mehmet A.K., ve taraf avukatları hazır bulundu. Öte yandan hayatını kaybeden Cansu Çaptı'nın annesi Fatma Çaptı da duruşmaya 'şikayetçi' sıfatıyla katıldı.
"KIZIM MEZARDA YATARKEN SANIĞIN AZ BİR CEZA ALMASINI İSTEMİYORUM"
Anne Fatma Çaptı kızının sözlü ya da nişanlı olmadığını belirterek, "Kızım Lise 1. Sınıf öğrencisiydi. Kızım mezarda yatarken sanığın az bir ceza almasını istemiyorum. Hakettiği hakettiği cezayı almasını istiyorum. Sokağa çıkıp kızımın yaşıtlarını gördüğümde hala dayanamıyorum. Olay sebebiyle ailem perişan oldu" ifadelerini kullandı.
Şikayetçi Çaptı Ailesi´nin avukatı Orkun Ayhan da sanığın eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğinin sabit olduğunu belirterek, "Sanığın maktül ile sözlü olduğu yönündeki savunmalarının tanık ve müvekkilin beyanları ile doğru olmadığı ortaya konulmuştur. Sanık daha önce arkadaş olduğu maktul ile ayrılmasını hazmedemeyerek tasarlamak suretiyle eylemi gerçekleştirmiştir. Sanığın herhangi bir indirim maddesi uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.
Son sözü sorulan sanık Mehmet A.K. da "Olay nedeniyle pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.
SANIK 24 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Mehmet A.K.´nın suç tarihinde 18 yaşından küçük olan maktül Cansu Çaptı´ya karşı tasarlayarak öldürme suçunun sabit olduğunu belirtti ve sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin maktulden kaynaklanan haksız bir tahrik altında gerçekleştirildiği sabit olmadığını belirterek, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmeden mahkeme heyeti, sanığın suç tarihinde yaşını da dikkate alarak 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.
İYİ HAL İNDİRİMİ DE UYGULANMADI
Sanığın savunmalarında pişman olduğunu beyan ettiğini, ancak sanığın geçmişi dikkate alındığında ceza indirimi sağlamaya yönelik savunmalar olduğu kanaatine varıldığını kararında belirten mahkeme heyeti, sanığın beyanı samimi bulmayarak "iyi hal" indirimi de uygulanmadı. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.
İDDİANAME
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Bağcılar'da Mehmet A.K. 8 Şubat 2017 tarihinde pompalı tüfekle 16 yaşındaki Cansu Çaptı'nın karın bölgesine bir el ateş etti. Sağ karın bölgesinden yaralanan Çaptı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti. Mehmet A.K. da suçta kullandığı pompalı tüfek ile karakola gidip teslim oldu. Soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan Mehmet A.K. tutuklanarak cezaevine konuldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede gönül ilişkisi yaşadığı Cansu Çaptı'dan ayrılan Mehmet A.K.'nın tekrar barışmak istediği ancak yüz bulamadığı belirtildi. Mehmet A.K.'nın olay günü yanında taşıdığı pompalı tüfek ile Cansu Çaptı'ya bir el ateş ettiği anlatılan iddianamede suçu kasten ve tasarlayarak işleyen şüpheli Mehmet A.K.'nın "Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunmayacak kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis isteniyordu.
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