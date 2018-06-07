Ortaöğretimi bitirip liseye geçecek olan öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği 'LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu cevabını buldu. 2 Haziran 2018 tarihinde, 2 bölüm şeklinde yapılan sınavın sonuçları açıklandı.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı açıklamaya göre; 26 Haziran 2018 tarihinde MEB'in resmi internet sitesinde (www.meb.gov.tr) üzerinden adaylar giriş yapabilecekler. Sonuçlar sadece resmi siteden öğrenilebilecek olup, mail ya da sms yoluyla iletilmeyecektir.

LGS SORULARI VE CEVAPLARI

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LİSEYE GEÇİŞ SINAVI (LGS) TERCİHLERİ

Nitelikli liselere geçiş için yapılmış olan 126 bin 510 kişilik boş kontenjan bulunan ve yaklaşık 1 milyon öğrencinin ter döktüğü sınavda tercihler ne zaman yapılacak? 26 Haziran 2018 tarihinde açıklanacak sonuçların ardından gerçekleşecek olan tercihler için henüz net bir tarih açıklanmadı.

LGS SORU DAĞILIMI

TEOG sınavının kaldırılmasının ardından gelen Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) soru dağılımları; 135 dk'dan oluşan LGS’de 90 soru sorulmuş, 20 Fen Bilgisi, 20 Matematik, 20 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 Yabancı Dil sorusu şeklinde bir dağılım gerçekleşmişti.

LGS SINAVININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR NELERDİR?

1) Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi

2) Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması

3) Cevap kâğıdının, içinde bulunması gereken sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması

4) Geçerli kimlik belgesinin ve fotoğraflı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi

5) Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması

6) Başvuru şartlarını taşımadığı ve başvurusu olmadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi

7) Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi

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