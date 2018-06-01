Ortaokul 8’inci sınıfta okuyan 1.2 milyon öğrencinin 1 milyonu için sınav maratonu yarın başlıyor. Sonuçları sınavla öğrenci alan liseler ile Türk ve yabancı özel okullar için kullanılacak olan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yarın iki oturum halinde yapılacak. Sınavın ilk bölümü saat 09.30’da sözel bölüm ile başlayacak. Ancak öğrenciler saat 09.00’da sınava girecekleri binaların önünde kimlik kontrolü için hazır olacak. Yanlarında fotoğraflı ve renkli çıktısı olan LGS sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı ya da geçerliliği olan pasaport yani geçerli kimlik belgesi olmayanlar sınava giremeyecek. Sınavın sözel bölümü 20 Türkçe ile 10’ar tane TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 sorudan oluşacak.
MOLA OKULDA
Bu bölümde din dersinden muaf öğrenciler 15 dakika erken çıkacak. Musevi ve Ermeni ortaokullarında okuyan öğrenciler de kendi dinlerinden 10’ar soru yanıtlayacak. 75 dakikalık bu sürenin ardından ikinci bölüm başlamadan önce 45 dakika mola olacak. Bu mola süresinde öğrenciler sınava girdikleri binaların dışına çıkamayacak. Aileler de çocuklarını göremeyecek. Sınavın ikinci oturumu olan sayısal bölümde 20 Fen Bilimleri ile 20 Matematik olmak üzere 40 soru yer alacak. Bu oturumun da süresi 60 dakika olacak.
PEÇETE VE SU
Öğrencilerin en çok merak ettiği konu sınav yasakları. Cep telefonu ve saat olmak üzere kolye, küpe, broş ya da elektronik hiçbir cihaz ile defter, kitap gibi eşyaların yanlarında olmaması gerekiyor. Bunları bulundurdukları belirlenenlerin sınavları iptal edilecek. Ancak sınava öğrenciler şeffaf plastik şişede su getirebilecek. Su şişesinin üzerinde hiçbir yazı, marka olmayacak. Yine kılavuzda yazmamasına rağmen yanlarına peçete alabilecekler.
UÇLU KALEME İZİN
LGS kılavuzunda öğrencilerin sınava 2 adet yumuşak uçlu kurşun kalemle girecekleri yazıyor. Ama çok sayıda “Uçlu kalemle girebilir miyim?” sorusu üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’na sorduk. Uçlu kalemle de sınava girmek mümkün. Yanınızda bir de tükenmez kalem de olabilir.
TUVALET İZNİ YOK
Yine öğrencilerden en sık gelen soru sınav süresince “tuvalet izni” olup olmayacağına ilişkin. Bu sorunun yanıtı hayır. Sınav salonundan çıkan geri gelemeyecek.
HER SALONDA SAAT BULUNMUYOR
Sınavın yapıldığı her salonda duvar saati olmayacak. Ancak sınav görevlileri “Son 15 dakika”, “Son 5 dakika” şeklinde uyarıda bulunacak.
GEÇ KALAN NE OLACAK?
Sınava 15 dakikaya kadar geç kalan öğrenci alınacak. Geç kalan öğrenciye ek süre yok.
MATEMATIKTE IŞLEMLIYE TÜRKÇE’DE PARAGRAFLARA DİKKAT
Sınavın sayısal bölümünde matematik ve fen sorularında çok işlemli sorulara dikkat etmeniz gerekiyor. Ne kadar basit olursa olsun işlemli soruları kafanızdan çözmeyin, kağıt-kalem kullanın. Türkçe’de ise paragraf sorularını sonuna kadar okuyun, soru köklerine dikkat edin. Uzun metinli sorularda cevap ile ilgili ipuçlarının metnin içinde olduğunu unutmayın.
TEKİN: VELİLER LGS’Yİ ÇOK ABARTMASIN
Gazete Habertürk'ün haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, LGS’nin çocukların bir liseye yerleşmesi için bir adım olduğunu vurgulayarak, velilerden LGS’yi çok abartmamalarını istedi. Liselerin sadece yüzde 10’unu sınavla öğrenci alacak liseler olarak tanımladıklarını belirten Tekin, “”İddia ediyorum geriye kalan yüzde 90 lise, eğitim öğretim ortamları en az diğerleri kadar iyi, onlardan daha iyi. Dolayısıyla velilerimiz çocukların bu sınava girmesini teşvik etmemeliler” dedi. Tekin, öğrencileri fiziksel, eğitim öğretim ve ulaşım açısından en yakın ve güzel, istediği okul türüne göre yerleştirmeyi taahhüt ettiklerini kaydederek şöyle konuştu: “Ben bu taahhüdü veliye yapmışken veli çocuğunu niye bir sınava sokup, illa bu sınava girmesini ister, bunu da anlamak çok kolay değil. Velilerimizden LGS’yi çok abartmamalarını istiyorum.
Bu sınavda çocuklarımızı rahat bıraksınlar, isteyen çocuklarımız LGS’ye girsin.”
Öğrencilerin 1 milyonunun sınava gireceğini söyleyen Tekin, “Henüz öğrencilerimiz bizim yüzde 90’lık okul potansiyelimizi görmedikleri için bu başvuru normaldir. Önümüzdeki yıllarda sınava girme oranı yüzde 50’lerde olacak” dedi. Tekin sınava girecek öğrencilere şöyle dedi: “Sınavları hayatlarının olmazsa olmaz dönemlerinden birisi gibi görmesinler, rahat bir şekilde sınava girsinler. Eğer sınavda başarısız olurlarsa biz onlara zaten en az sınavda başarılı olan öğrencilerin gideceği okullar kadar güzel okulları sunacağız. Bunu taahhüt ediyoruz.”
SONUÇLAR 22 HAZİRAN’DA
Sınav sonuçları LGS kılavuzunda belirtildiği gibi 22 Haziran’da açıklanacak. Puanların açıklanmasının ardından önce aralarında yabancı özel liselerin de olduğu özel liseler puanlarını ve kayıt takvimini açıklayacak. Bu okullar yaklaşık 2 hafta kayıt yaptıktan sonra da sınavla öğrenci alan liseler için tercih süreci başlayacak. Özel okula kesin kayıt yaptıran öğrenci devlet için tercih yapamayacak.
KİTAPÇIKLARI ALABİLİRSİNİZ
Sınavda öğrencilere A, B, C, D olmak üzere 4 farklı kitapçık verilecek. Bu kitapçıklarda soruların dizilişleri farklı olacak. Sınavdan sonra da isteyen öğrenci ve veli kitapçıkları alabilecek.
BUNLARI SAKIN UNUTMAYIN
- LGS sınava giriş belgesi: Fotoğraflı ve renkli çıktısı olacak
- Nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı ya da geçerliliği olan pasaport
- En az iki adet kurşun kalem (uçlu kalem de olabilir)
- İz bırakmayan silgi
- Kalemtıraş
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