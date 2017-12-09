İstanbul'da etkili olan lodos özellikle akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı uçuş trafiğini de olumsuz etkiledi. İniş yapacak uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı.Kalkış yapacak uçaklarda uzun süre bekledi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, havalanmak üzere piste gitmek için apron ile pisti birbirine bağlayan taksi yolunda sıraya giren uçak kuyruğu da dikkat çekti. Kuyruktaki uçak sayısı 20’yi buldu. Uzun süre kalkış için bekleyen kapı kapatan uçaklarda yolcular adeta mahsur kaldı. 2 ile 3 saati varan gecikmeler yaşandı. İniş ve kalkış yapacak uçaklarda gecikmeler meydana geldi.

Lodos Atatürk Havalimanı trafiğini de vurdu