Londra'da bombalı araç paniği!

Independent Gazetesi'nin haberine göre, gri renkte park halindeki araç, bomba imha robotuyla kontrol ediliyor. Olay yerine bomba arama köpeklerinin de getirildiği belirtildi. Çevre yolların, ofislerin ve restoranların önlem amaçlı kapatıldığı bildirildi.

Tanıkların ifadesine göre, kontrollü patlatma yapıldığı belirtiliyor.

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