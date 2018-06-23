Başkent Londra’daki Pall Mall Caddesi'nde toplanan binlerce AB yanlısı gösterici, "10 Numara" Başbakanlık Ofisinin önünden geçerek İngiliz parlamentosuna yürüdü."Open Britain" adlı hareketin örgütlediği “Halkın oyu” gösterisine katılanlar, İngiliz hükümetine AB üyeliğini oylamak için halka bir şans daha vermesi ve ikinci bir referanduma gidilmesi çağrısında bulundu.
Theresa May başbakanlığındaki İngiliz hükümeti aleyhine sloganlar atan eylemciler, başbakanlık ofisi önünden geçerken May’i yuhaladı.İngiltere'de Brexit'i durdurmaya yönelik kampanyalara Macar asıllı ABD'li milyarder George Soros da mali destek veriyor.- Brexit Yasa Tasarısıİngiltere’de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası ülkenin AB’den ayrılması sürecini düzenleyen yasa tasarısını geçen hafta onaylamış ve üst kanat Lordlar Kamarasına sevk etmişti.
Yasa tasarısı daha önce Lordların Brexit karşıtı değişikliklerine maruz kalmış, her defasında Avam Kamarası tasarıyı hükümetin Brexit politikasına uyumlu hale getirmişti.İngiltere’de yasa tasarıları, parlamentonun iki kanadı arasında uyum sağlanana kadar gidip gelmeye devam ediyor ve son aşamada Kraliçe 2. Elizabeth’in onayı ile yürürlüğe giriyor.Lordlar Kamarasında ülkenin AB üyeliğinin veya Gümrük Birliği ve Tek Pazar üyeliğinin sürmesinden yana olanlar çoğunluğu teşkil ediyor.
BREXIT SÜRECİ
İngiltere, 2016'nın haziran ayında yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. 2017'nin haziran ayında başlayan müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığında teknik ekipler görevlendirilmişti.
İngiltere ile AB Komisyonu, aralık ayında vatandaş hakları, AB'ye yapılacak ödemeler ve İrlanda adasındaki sınır sorununu kapsayan başlıklardan oluşan müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili anlaşmaya varmıştı.AB ve İngiltere, Brexit'in ardından 2 yıl sürecek bir geçiş süreci konusunda da anlaşma sağlandığını açıklamıştı. Barnier, geçiş sürecinin büyük olasılıkla 31 Aralık 2020'de sona ereceğini, bu geçiş döneminde vatandaşlar ve işletmelerin karşılıklı mevcut haklardan faydalanmaya devam edeceğini, İngiltere'nin bir süreliğine AB’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve diğer politikalarından faydalanabileceğini duyurmuştu.
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