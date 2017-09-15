Londra metrosunda patlama! Yaralılar var...

The Sun'ın haberine göre, Londra metrosunda bir patlama meydana geldi. Metro gazetesi ise beyaz bir kutunun patladığını ve patlama sonucunda bazı kişilerin yüzlerinde yanıklar oluştuğunu belirtti.

Londra polisi olayın Parsons Green metro istasyonunda yaşandığını söyledi. Olayın ardından Earl's Court ve Wimbledon arasındaki hat kapatıldı.

Görgü tanıkları patlamanın ardından yaşanan izdihamda da yaralananlar olduğunu belirtti. Olay yerine ağır silahlı polisler ve ambulanslar yönlendirildi.