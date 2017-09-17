Londra metrosundaki patlamayla ilgili ikinci gözaltı!

Polis ekipleri, Londra metrosundaki patlamayla ilgili 21 yaşındaki ikinci kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Londra polisinden yapılan açıklamada, dün gece yerel saatle 23.50de (TSİ 01.50), 21 yaşındaki bir erkeğin Londra'nın batısındaki Hounslow bölgesinde gözaltına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, şüphelinin terör yasası çerçevesinde gözaltına alındığı ve Londranın güneyindeki bir karakolda tutulduğu belirtildi.
Dün sabah da ülkenin güneydoğusundaki Dover Limanında 18 yaşındaki bir erkeğin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı duyurulmuştu. Polis, bu gözaltını "önemli" olarak nitelendirmişti.
İngiliz emniyeti, güvenlik kamerası kayıtlarından ve görgü şahitlerinin ifadelerinden yola çıkarak zaman ayarlı olduğu belirlenen bombayı vagona bırakan kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.
Cuma sabahı yerel saatle 08.20de (TSİ 10.20) Londra'nın güneybatısındaki Parsons Green istasyonunda metro vagonuna konulan el yapımı patlayıcı infilak etmişti. İngiliz polisi, 30 kişinin yaralandığı olayın terör saldırısı olduğunu belirtmiş ve beyaz bir kova içindeki bombanın tam olarak patlatılamadığını bildirmişti.
Britanya polisi, geçtiğimiz gün Londra metrosunda patlayan zaman ayarlı patlayıcıyla ilgili olarak dün bir kişiyi gözaltına almıştı.
Polisten yapılan açıklamada, soruşturmada önemli aşama kaydedildiği belirtilirken, dün gözaltına alınan kişinin 18 yaşında olduğu ifade edilmişti. Geçtiğimiz gün Londra metrosuna bırakılan beyaz bir kutu patlamış, patlama ve sonrasında yaşanan izdiham nedeniyle 29 kişi yaralanmıştı.
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