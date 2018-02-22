Bu yıl 16-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Londra Moda Haftası, ünlü modacıların görkemli defilelerine sahne oldu. Dünyanın önde gelen tasarımcıları ve moda evleri, düzenledikleri defilelerle yeni sezon koleksiyonlarını görücüye çıkardı.

Bu tasarımcılardan biri de Hint asıllı İngiliz modacı Ashish Gupta idi. Ünlü tasarımcı, geçtiğimiz pazar günü markası Ashish için düzenlediği defilede, Türkler için bir sürprize imza attı. Ashish'in yeni koleksiyonunu tanıtmak için podyuma çıkan modeller, İbrahim Tatlıses'in "Ölürsem Kabrime Gelme İstemem" şarkısı eşliğinde yürüdü! Defilede, koleksiyon kadar Tatlıses'in yorumu da büyük ilgi çekti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER