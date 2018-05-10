Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan İsrail açıklaması

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn bölgedeki kiliselerin temsilcilerinden oluşan Ortadoğu Kiliseler Konseyinden bir heyeti başkent Beyrut'taki Başkanlık Sarayı'nda kabul etti.

AA'nın haberine göre Hristiyanların korunmasının, mutedil İslam'ı teşvik etmekle mümkün olduğunu savunan Avn, doğudaki Hristiyanlar krizinin sebebinin, teröristlerin Müslümanları ve Hristiyanları kapsayan radikallik atmosferini yayarak Ortadoğu'da dengesizliğe yol açmaları olduğunu belirtti.

Avn, etnik temizliğin İsrail'de başladığını vurgulayarak, "İsrail, kurulduğundan beri sadece Müslümanlara karşı değil Hristiyanlara da siyasi haklarını ellerinden aldıktan sonra tehcir politikalarını uyguluyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in dinlere yönelik zulmünün devam ettiğine dikkati çeken Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail'in Kudüs'teki Ortodoks Süryani Kilisesi'nden vergi alma girişimini hatırlatarak, karşı hamleler nedeniyle bu karardan vazgeçildiğini aktardı.

Avn, İsrail'deki ekonomik durum ve ayrımcılığın Hristiyanların ülkede kalmasına yardımcı olmadığını ifade etti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER