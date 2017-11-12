Lucescu'nun Arnavutluk maçı öncesi basın toplantısı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Türk futbolunda yeni bir nesil yaratmak üzereyiz. Bu neslin bir yere gelebilmesi için zamana ve sabra ihtiyaç var." dedi.

Arnavutluk ile yarın oynanacak özel maç öncesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Calista Resort Otel'de milli oyuncu Okay Yokuşlu ile basın toplantısı düzenleyen Lucescu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rumen teknik adam, milli takımın başında ilk maçına Ukrayna karşısında çıktığını ve 3 günlük sürede hazırlanmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Bu yüzden daha tecrübeli oyuncuları çağırdım. Birlikte çok fazla maç oynamışlardı. Gençleri de 15-20 dakika oynatıp, uyum sorununu kolay atlatabileceklerini düşündüm. Kolay olmadı. Milli takımda oynayıp kendi kulübünde oynamayan futbolcuyu bir yere çekip sonra aynı seviyeye getirmek kolay değil." diye konuştu.

Rumen teknik adam, Romanya ve Arnavutluk maçlarının aday kadrosuna davet ettiği oyuncuların kulüplerinde sürekli oynayan futbolcular olduğunu dile getirdi. Lucescu, ancak bu oyuncularla çok zaman geçiremediğini, yine de onlara ne yapmak istediğini, felsefesini aktarmaya çalıştığını anlatarak, hazırlık maçlarında sonucun önemli olduğunu ancak öncelik olmadığını belirtti.

Lucescu, "Daha önce milli takımda olan tecrübeli futbolcuların hiçbirini bırakmış değilim. Sakatlıktan dolayı gelmediler. Tekrar ihtiyaç olduğunda resmi maçlarda da onlardan faydalanacağım." sözlerini kullandı.

Romanya karşısında 3 oyuncunun milli takımda ilk defa oynadığını aktaran Lucescu, Atilla Turan, Kenan Karaman ve Barış Yardımcı'nın oyunlarından memnun olduğunu ve futbolcuların gelişimlerini takip edeceklerini söyledi.

Ayak bileğinden sakatlığı bulunan genç oyuncu Emre Mor'un durumu için "Çok yazık" ifadesini kullanan Lucescu, Mor'un iyileşerek kendi takımında ilk 11'de oynaması için çok çalışması gerektiğini dile getirdi.

Milli takım teknik direktörü Lucescu, şunları kaydetti:

"Çok iyi genç bir ekip oluşturduk. 20 yaşında 4 oyuncumuz var. 22-25 yaş oyuncularla iyi bir grup elde ettik. Bunlarla çalışırken kendi inançlarını ortaya koyup sonuç alabilecek grup yarattık. Milli takım formasını renklerini taşıma imkanı verdik. Artık bundan sonrası onların çalışmalarına bağlı. Bundan sonraki çalışma mart ayında. Bundan sonra kendi kulüplerinde yapacakları çalışma bu formayı ne kadar hak ettiklerini ve ne kadar ileri götüreceklerini gösterecek. Bu yüzden takım antrenörlerinden rica ediyorum. Mümkünse bu gençlere daha fazla önem verebilmeleri milli takım için iyi olacak. Onların oynaması hem kendi gelecekleri hem de Türk Milli Takımı'nın geleceği için önemli. Türk futbolunda yeni bir nesil yaratmak üzereyiz. Yeni bir neslin başlangıcı da diyebiliriz. Bu neslin bir yere gelebilmesi için zamana ve sabra ihtiyaç var. Mucize yoktur, sadece kendini sahaya verecek, futbola adayacak ve bu işten zevk alacak oynayan bir grup olması lazım. Bir de çalışmayla olur. Bu konuda onlara güveniyorum. Olgunlaşma döneminin hızlanması için oyuncularla görüşüyorum, anlatıyorum. Onlar için de kolay değil. 22-23 yaşındaki genç çocuktan, 30 yaşındaki futbolcu davranışı ve olgunluğunu bekliyoruz."

"GÜVEN AŞILAYARAK İYİ BİR YERE GETİRECEĞİZ"

Deneyimli teknik adam, Ukrayna ve Romanya maçlarında hücuma çıkarken kaptırılan toplardan gol yediklerini anlatarak, bunun sahadaki oyun felsefelerini kuramamalarından kaynakladığını ve bu durumu yavaş yavaş düzelteceklerini bildirdi.

Arnavutluk karşısında Emre Akbaba ve Deniz Türüç'e şans vereceğine değinen Lucescu, şöyle devam etti:

"Kendi ekiplerinde önemli olan, kişiliği olan oyuncuların artık milli takımda da bunu göstermesini bekliyorum. Gençler arasında güzel bir rekabet var. Eskiden gençler kendilerinden tecrübeli olanlara büyük saygı duyuyorlardı. Artık içlerindeki rekabeti kızıştırıp, rekabetle formasını alıp bırakmayan bir ekip istiyorum. Tek gerçek var saha. Sahada olmak o formayı taşımak için iyi mücadele yapmaları lazım. Rekabeti, pozitif anlamda söylüyorum."

Mircea Lucescu, milli coşkunun tekrar oluşturulması yönündeki bir soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konuda ruhsuz bir görüntü çizdik ama onlara verdiğimiz güveni onlar da yerine getirecekler. Çünkü başka şekilde olmaz. Oynayarak, oynatarak onların milli takım için önemli bireyler olduğuna ikna ederek, anlatarak yapacağız. Hepimizin bu ekip ruhunun tekrar ortaya çıkarılması için gayret etmesi gerekiyor. Bu konuda Galatasaray ve Beşiktaş'ta bayağı başarılı oldum. Galatasaray'da 8 oyuncum milli takımda oynuyordu. Bu tip bir ruh istiyorum. Bunu tekrardan inşa etmek lazım. Buna uymayan olursa yeni oyuncular gelecektir. Onların hem bilgi hem de becerilerini uluslararası alana çekeceğiz. Ondan sonra yeniden güven aşılayarak, iyi bir yere getireceğiz."

TÜRK OYUNCULARIN YURT DIŞINA ÇIKMASINI TAVSİYE ETTİ

Milli takıma çağırdığı oyuncuları kulüplerindeki performansa göre tercih ettiğini vurgulayan Lucescu, şöyle konuştu:

"Bu iş oyuncudan başlar. Oyuncu kendisi başlayacak. Kendi kulübünde bir yere gelmek için çabalayacak ve antrenörlerin biraz daha oynatması gerekiyor. Ellerindeki takıma ne yapmaları gerektiğini ben söyleyemem. Ama özel bir ilgi demesem bile milli takım oyuncusu olduğu için şans verilmesi konusu önemli. Yarın oynayacağımız Arnavutluk ekibinin 9 oyuncusu İtalya'da forma giyiyor. Türk oyuncular da belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra yurt dışına çıkmalı ve takımlarında sürekli oynamalı."

"GELECEĞİ İYİ OLAN BİR EKİP YAPACAĞIMA İNANIYORUM"

Romanya karşısında Ozan Tufan'ın defansın sağında görev yaptığının hatırlatılması üzerine Lucescu, elinde başka oyuncu olmadığını söyledi. Lucescu, Barış ve Kaan'ın sakat olduğunu, bu yüzden seçme hakkının olmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerbirliği'nin hücuma katılan sağ ve sol beki Uğur ve Ahmet'i son oynadıkları maçta gördüm. Büyük kulüplerde yok. Oynayanlar sakat. Sabri'yi 'Olur mu acaba' diye denedim. O da olmadı. Burada 23 oyuncumuz. var. Hollanda da veya Türkiye'de milli takım seviyesine çıkan oyuncu ise dikkat çekmeye çalışıyor. Bu oyuncular daha iyi takımda oynayabilir. Almanya'da çok oyuncu seyrettim neredeyse bir ay kaldım. Genç, tecrübeli, yetenekli oyuncuların büyük çoğunluğu Almanya'yı birinci takımı olarak görüyorlar. Türkiye ise ikinci tercih. Tarkan Avusturya'da oynuyor. Avusturya milli takımından teklif bekliyor 'Olmazsa gelirim.' diyor. Ama benim elimde büyük umutlar vaat eden umut bağladığım genç bir ekip var. Onları eğiteceğim yardım edeceğim ve iyi bir ekip olacak. Geleceği iyi olan bir ekip yapacağıma inanıyorum. Bu sadece benim sorumluluğumda olmuyor. Bu sorumluluk futbolla ilgili çalışan herkesin sorumluluğunda. Tabii ki öncelikle sorumluluk benim."

Mircea Lucescu, milli futbolcuların durumlarıyla ilgili Aykut Kocaman, Şenol Güneş, Igor Tudor gibi teknik direktörlerle görüştüğünü vurgulayarak, "Ben de Türk futbolunun geleceğiyle ilgili çalışıyorum ve boş durmuyorum. Sadece maçtan maça, kamptan kampa gelen sonra evine giden biri değilim. Yarın için iyi bir maç çıkacağımızı umut ediyorum." yorumunu yaptı.

OKAY: YENİLENME DÖNEMİNDE SABIR VE ZAMANA İHTİYAÇ VAR

Milli futbolcu Okay Yokuşlu da genç milli takımlarda beraber oynadıkları arkadaşlarıyla A Milli Takım'da iyi bir jenerasyon oluşturacaklarını kaydetti.

Nitelikli ve yetenekli oyunculardan kurulu bur takım olduklarının altını çizen Okay, "Yenileme döneminde sabır ve zamana ihtiyaç var. Birbirimizle oynama alışkanlığımız, hocamızın kafasındaki oyun felsefesini sahaya yansıtma, kazanmayla oluşan öz güven hemen olmuyor. Takım içerisindeki uyumumuz gayet iyi. Hocamızın kafasındakini sahaya yansıttığımızda kazanma öz güvenini yakaladığımızda başarılı olacağımıza inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.