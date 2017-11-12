Türkiye-Arnavutluk maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç ne zaman?

Türkiye-Arnavutluk maçı ne zaman? Lucescu dönemindeki 6. maçına çıkacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı kapsamında Arnavutluk'u konuk edecek. Bir önceki hazırlık karşılaşmasında Romanya deplasmanına konuk olan ve buradan 2-0 mağlubiyetle ayrılan Türkiye, Arnavutluk'u yenerek moral bulmak isteyecek. Peki, Türkiye-Arnavutluk hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte Türkiye-Arnavutluk milli maç hakkında her şey...

TÜRKİYE-ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Arnavutluk hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Türkiye ile Arnavutluk arasında bu zamana kadar oynanan 9 maçta, Türkiye 4 galibiyet alırken, 3 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Hazırlık maçı kapsamında 10. kez karşı karşıya gelecek olan Türkiye-Arnavutluk maçı 13 Kasım Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Antalya Stadı'nda oynanacak maç Fox TV kanalından canlı izlenebilecek.

TÜRKİYE İLE ARNAVUTLUK 10. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın karşılaşacağı Arnavutluk ile 10. kez karşı karşıya gelecek.

Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde şimdiye dek Arnavutluk ile 9 maç yaparken, bunlardan 4'ünü kazandı. Rakibine 3 maçta yenilen milliler, 2 kez de eşitliği bozamadı.

Arnavutluk ile şimdiye dek 6 resmi, 3 de özel maç yapan ay-yıldızlı ekip, 5'i Türkiye'de, 4'ü de deplasmanda yaptığı toplam 9 maçta 8 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

İki takım arasında son olarak 12 Ekim 2005'te Tiran'da oynanan mücadeleyi Türkiye, Tümer Metin'in golüyle 1-0 kazanarak Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde etmişti.

TÜRKİYE'DE 6. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile Türkiye'de daha önce 5 kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekip 3 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu maçlarda milli takım rakip kaleye 6 gol gönderirken, 7 de gol yedi.

Türkiye ve Arnavutluk arasında karşılaşmanın oynanacağı Antalya'da, 21 Ocak 1998'de oynanan müsabakayı konuk ekip 4-1 kazanmıştı.

TÜRKİYE-ARNAVUTLUK MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Türkiye ile Arnavutluk arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

13.12.1970 İstanbul Avr.Şam.Ele.Gru. 2 - 1

14.11.1971 Tiran Avr.Şam.Ele.Gru. 0 - 3

27.10.1982 İzmir Avr.Şam.Ele.Gru. 1 - 0

11.05.1983 Tiran Avr.Şam.Ele.Gru. 1 - 1

28.03.1985 Tiran Özel 0 - 0

21.01.1998 Antalya Özel 1 - 4

25.04.2001 Gaziantep Özel 0 - 2

26.03.2005 İstanbul Dün.Kup.Ele.Gru. 2 - 0

12.10.2005 Tiran Dün.Kup.Ele.Gru. 1 - 0

Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

TÜRKİYE, 555. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile yarın Antalya'da yapacağı hazırlık maçıyla 555. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 261'i özel olmak üzere geride kalan 554 maçta, biri hükmen olmak üzere 209 galibiyet aldı, 128 defa berabere kaldı, 217 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 238'i deplasmanda, 237'si evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten toplam 727 gol atarken, kalesinde 803 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 554 karşılaşmanın 476'sını Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, 94 yıllık tarihinde geride kalan 554 maç içinde birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 6. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Mircea Lucescu dönemindeki 6. maçına Arnavutluk karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos'ta 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Lucescu yönetimindeki milli takım, ilk maçında, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam ile çıktığı ikinci maçta, Hırvatistan'ı Eskişehir'de 1-0 yenmeyi başarmıştı.

Milli takım, Lucescu yönetimindeki üçüncü karşılaşmasında ise İzlanda'ya Eskişehir'de 3-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmişti.

Türkiye, Rumen teknik adamla çıktığı dördüncü maçta, deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kalmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, deneyimli teknik adam idaresindeki ilk hazırlık maçında ise Romanya'ya deplasmanda 2-0 yenildi.

MİLLİ TAKIMIN 2017 KARNESİ

Ay-yıldızlı ekip, 2017 yılında yaptığı 6'sı resmi, 3'ü özel 9 maçta, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Türkiye, iki yenilgisini Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynadığı son 3 karşılaşmada, Ukrayna ve İzlanda karşısında yaşadı. Milli takım son yenilgisini ise 9 Kasım'da Romanya ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla yaşadı.

A Milli Takım, 2017 yılında yaptığı maçlarda 12 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 11 gol gördü.

TÜRKİYE ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Harun Tekin, Barış Yardımcı (Bursaspor), Okan Kocuk (İstanbulspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Erol Erdal Alkan (Dordrecht), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz, Selçuk İnan (Galatasaray), Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Atila Turan, Deniz Türüç (Kayserispor), Cengiz Ünder (Roma), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Kenan Karaman (Hannover 96), Enes Ünal (Levante).

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