CEMİYET HAYATI
21 NİSAN 2017
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Arzu Sabancı,Özge Ulusoy, Hacı Sabancı
CEMİYET HAYATI

Arzu Sabancı, Özge Ulusoy-Hacı Sabancı ilişkisiyle ilgili sessizliğini bozdu

Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın Özge Ulusoy'u istemediği söyleniyordu...

21 Nisan 2017 Cuma, 11:58:34 Güncelleme: 12:08:38

Arzu Sabancı oğlu Hacı Sabancı ve Özge Ulusoy'un biten ilişkisiyle ilgili sessizliğini bozdu. Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı'nın ayrılmasının ardından gözler, yine Arzu Sabancı'ya çevrildi. Çünkü Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın, en başından beri bu ilişkiye karşı olduğu söyleniyordu. 

Dolayısıyla ayrılmalarında Arzu Sabancı'nın etkisinin olabileceği dilden dile dolaşırken Los Angeles'tan itiraz geldi. Los Angeles'ta tatilde olan Arzu Sabancı Günaydın'a konuştu.  

Arzu Sabancı bu iddialara itiraz etti ve ilk kez çocuklarıyla ilgili konuştu. İşte o açıklamalar:

"Oğullarımızın sevdikleri, bizim de sevdiklerimiz olur. Onları baş tacı yaparız. İlişkilerinin bittiğini biz de sizin gibi öğrendik. İnsanlar bu konuyu benimle niye ilişkilendiriyor anlamıyorum.

Genç bir kadını ailesine ve topluma karşı 'İstenmiyor' gibi göstermek, eski Türk filmleri tarzı melodram yaratmak gibi. Bu da insanların hoşuna gidiyor belli ki. Her anne gibi evlatlarının mutluluğunu ve sevdiği insanlarla beraber olmalarını en çok isteyen kişi olarak beni ayrılığa sebep göstermeleri hem beni üzüyor, hem de bunu karşı tarafa yapılmış rencide edici bir saygısızlık olarak görüyorum. Yetişkin insanlar kendi ilişkilerini yaşarlar ve kendi kararlarını verirler. Biz anne babalar sadece onların mutlu olmalarını, sevdikleri kişilerle bir ömür geçirmelerini dileriz." 

Hacı Sabancı ile Özge Ulusoy

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