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David Beckham
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Beckham'dan 'marka evliliği' iddiasına yanıt

İngiliz eski futbolcu David Beckham, eşi Victoria Beckham ile evliliği konusunda yapılan bazı yorumlara tepki gösterdi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:04:30 Güncelleme: 16:05:11

BBC Radio 4’da yayınlanan 'Desert Island Discs'in 75'inci yılı dolayısıyla programa katılan David Beckham, evliliği ve hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eski futbolcu, "İnsanlar uzun yıllardır 'Beckham markası' yüzünden evli kaldığımızı zannediyor. Tabi ki böyle değil. Birbirimizi sevdiğimiz için bir aradayız. 4 tane harika çocuğa sahip olduğumuz için bir aradayız" dedi.

1999 yılında evlenen Beckham, "Biz güçlü bir aileyiz. Güçlü ebeveynlere sahiptik ve bizi doğru değerlerle büyüttüler. Evliliklerde zor zamanlar tabi ki olabilir. Fakat biz birbirimize saygılıyız. Sıkıntıları bir aile olarak birlikte çözebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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