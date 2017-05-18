Jennifer Lawrence, striptiz kulübünde direk dansı yaptı

'Red Sparrow' filmi için Avusturya’da bulunan Jennifer Lawrence, arkadaşları ile bir striptiz kulübünde eğlenmeye gitti.

Eğlenceye kendisini kaptıran 26 yaşındaki oyuncu, nisan ayında çekilen ve Radar Online’de yayınlanan görüntülerde, seksi direk dansı ile herkesin dikkatini çekti.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Bu görüntülerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD'li aktirs, "Bu görüntüler için pişman değilim. Arkadaşımın doğum günü vardı ve eğlenmeye gittik. O gece çok eğlendim. Üzerimdeki de iç çamaşırı değildi. Bu görüntüler için özür dilemeyeceğim" ifadelerini kullandı.