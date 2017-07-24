DÜNYADAN

Adriana Lima'dan aşk paylaşımı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 08:55:57

  • 1 Adriana Lima'dan aşk paylaşımı
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    Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla yaz aylarına damgasını vuran top model Adriana Lima'dan aşk paylaşımı. 

  • 2 Adriana Lima'dan aşk paylaşımı
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    Beraberliklerinin reklam çalışması oldukları söylenen çiftin aşkı tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek yeni aşkı Metin Hara ile tatile çıkan Adriana Lima sevgilisini özledi.

  • 3 Adriana Lima'dan aşk paylaşımı
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    Tatil bitimin ülkesine tek başına dönen Adriana Lima günlük hayatına dönmüş sevgilisi Metin Hara'nın hediye ettiği kolyeyi de çıkarmıştı. Hatta çiftin birlikteliklerinin reklam olduğu iddia edilmişti.

  • 4 Adriana Lima'dan aşk paylaşımı
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    Bu iddialar karşısında uzun süre sessizliğini koruya Adriana Lima'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

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  • 5 Adriana Lima'dan aşk paylaşımı
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    Adriana Lima 11 milyon takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından "❤️ I CHOOSE LOVE❤️ " (ben aşkı seçiyorum)notuyla Metin Hara ile olan fotoğrafını paylaştı.

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