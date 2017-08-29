Ronaldo’nun ilk aile fotoğrafı

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Son Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı’nın yıldızı 32 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun aile pozunda, ekim ayında döndüncü çocuğunu doğuracak olan model sevgilisi Georgina Rodriguez (22), büyük oğlu Cristiano Jr. (7) ve haziran ayında ağabeyleri gibi taşıyıcı bir anneden doğan ikizleri Mateo ve Eva vardı.