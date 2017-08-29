DÜNYADAN

Ronaldo’nun ilk aile fotoğrafı

29 Ağustos 2017 Salı, 06:09:28

  • 1 Ronaldo’nun ilk aile fotoğrafı
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    UEFA’dan geçen hafta üçüncü kez ‘Dünyanın En Eyi Futbolcusu Unvanı’nı kazanan Cristiano Ronaldo, önceki gün Instagram’da ilk kez paylaştığı aile pozuyla hayranlarını şaşırttı. 

     

  • 2 Ronaldo’nun ilk aile fotoğrafı
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    Son Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı’nın yıldızı 32 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun aile pozunda, ekim ayında döndüncü çocuğunu doğuracak olan model sevgilisi Georgina Rodriguez (22), büyük oğlu Cristiano Jr. (7) ve haziran ayında ağabeyleri gibi taşıyıcı bir anneden doğan ikizleri Mateo ve Eva vardı. 

  • 3 Ronaldo’nun ilk aile fotoğrafı
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    Ronaldo fotoğrafa “Aile saadeti” notunu iliştirdi. 

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  • 4 Ronaldo’nun ilk aile fotoğrafı
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    Gazete Habertürk'ün haberine göre fotoğraf, Instagram’da 5.7 milyondan fazla kişi tarafından beğenildi.

  • 5 Ronaldo’nun ilk aile fotoğrafı
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