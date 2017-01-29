FİSKOS
Ünlülerin anneleri
11 Ekim 2016 Salı, 12:35:35 | Güncelleme: 29 Ocak 2017 Pazar, 11:20:04
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Serdar Ortaç'ın eşi İrlandalı manken Chloe Loughnan annesiyle fotoğrafını paylaştı.
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Güzel mankenin fotoğrafına takipçileri "Bu senin annen olamaz" , "Ablandır bence anne olması imkansız" gibi yorumlar yağdırdı.
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İşte Chloe Loughnan ve annesinin yer aldığı o kare...
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Nesrin Cevadzade ve annesi
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'Cicişler' olarak tanınan Esra Ceyda Ersoy kardeşler annelerinin fotoğrafını paylaştı.
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Ersoy kardeşler bu fotoğrafı "güzel annemiz" notuyla paylaştı.
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Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç
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Emily Ratajkowski ve annesi
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Jelena Karleusa ve annesi
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