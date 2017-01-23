FİSKOS
23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Aleyna Tilki
FİSKOS

Aleyna Tilki, Hadise'yi geçti

Aleyna Tilki ilk single'ı ile youtube'da izlenme rekoru kırdı. Tilki, Hadise ve İrem Derici'yi geride bıraktı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:32:03 Güncelleme: 16:34:13

‘Cevapsız Çınlama’ adlı şarkısı ile Youtube’da büyük başarı elde eden Aleyna Tilki, tek video ile 200 milyon izlenmeyi aşan ikinci isim oldu. Yaklaşık 6 ay önce piyasaya çıkardığı ilk single parçasında Emrah Karaduman ile birlikte düet yapan Aleyna Tilki, Youtube’da 204 milyon izlenme rakamına ulaşarak Hadise ve İrem Derici’yi geride bıraktı.

Listenin ilk sırasında bulunan isim olan Gülşen, "Bangır Bangır" adlı şarkısı ile 219 milyon izlenme sayısına ulaşmıştı. Youtube’da en fazla dinlenen Türkçe parçalar arasında üst sıralara yükselmeye devam eden Aleyna Tilki bir süre önce İrem Derici’nin “Bu şarkı kalbimin tek sahibine” adlı parçasını da geride bıraktı. Yaklaşık 6 ay önce çıkardığı ilk single parçasında yaşı ile de dikkatleri üzerine çeken Tilki, NetD platformundan 200 milyon yıldızını alan ikinci isim oldu.

Prenses adlı parçasıyla 162 milyon izlenmeye ulaşan Hadise listenin 5. sırasında yer alırken Eypio ve Burak King’in seslendirdikleri "Günah Benim" şarkısının klibi 170 milyon izlenme rakamına ulaşmıştı. Zirvedeki yerini koruyan Gülşen ise büyük bir bütçeyle çektiği "Bangır Bangır "klibiyle 214 milyon izlenme rakamına ulaşmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mesut Özil, Hadise'nin peşinde
FİSKOS

Hadise derbisi!
Meryem Uzerli: 'Oktay tipim değil'
FİSKOS

'Tipim değil'

Tuvana Türkay ile Seçkin Özdemir aşk mı yaşıyor?
FİSKOS

'Aşk' açıklaması
Emrah yatırım için harekete geçti
FİSKOS

Emrah'tan sürpriz karar
Gizem Karaca düğün tarihini açıkladı
FİSKOS

Düğün tarihi belli oldu!

İşte Nusret'in sevgilisi
FİSKOS

Ve Nusret itiraf etti!
Cansu Taşkın ile Hilmi Cem İntepe aşk mı yaşıyor?
FİSKOS

'Aşk' açıklaması