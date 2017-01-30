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Yeşim Salkım’ın açıklaması şöyle:

"Özellikle son 2 senedir kendi başıma verdiğim mücadelenin hiç kimse farkında olmasa da üzerini basarak bir daha yazıyorum. 2 çocuğumla tek başıma bir hayat sürüyorum yanımda annem ve ailem ve sayılı bir iki dostumla beraber.