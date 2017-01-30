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Esra Ersoy'dan Yeşim Salkım'ı çıldırtan iddia

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:38:51

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    Oyuncu Yeşim Salkım, kamuoyunda 'Cicişler' olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy'un "Yeşim Salkım'ın sevgilisi bana tecavüz etti" iddiası sonrası açıklama yaptı.

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    Geçtiğimiz günlerde Murat Karabova ile görüntülenen Yeşim Salkım, haklarında çıkan sevgili iddialarını yalanlamıştı.

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    Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden Esra Ersoy’un sözleri ortalığı karıştırdı. "Yeşim Salkım’ın sevgilisi Murat Karabova bana tecavüz etti" diyen Ersoy’un bu çıkışı, Yeşim Salkım’ın bir açıklama daha yapmasına neden oldu.

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