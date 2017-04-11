FİSKOS
Neslihan Atagül para basıyor
07 Nisan 2017 Cuma, 18:02:03 | Güncelleme: 11 Nisan 2017 Salı, 09:04:40
-
1
1
|
13
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül reklam yıldızı oldu.
-
2
2
|
13
Daha önce de bir şampuan markasının reklamında rol alan Atagül'ün işleri açıldı.
-
3
3
|
13
Geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile evlenen oyuncu, bu kez de bir spor giyim markasının reklam yüzü oldu.
-
4
4
|
13
Şampuan reklamından 1 milyon TL'yi cebine koyan Atagül, son projesinden de dudak uçuklatan bir ücret kazandı.
-
5
5
|
13
Sevilen oyuncunun, 1.3 milyon TL'ye imza attığı konuşuluyor.
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13