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Neslihan Atagül para basıyor

07 Nisan 2017 Cuma, 18:02:03

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    Ünlü oyuncu Neslihan Atagül reklam yıldızı oldu.

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    Daha önce de bir şampuan markasının reklamında rol alan Atagül'ün işleri açıldı.

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    Geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile evlenen oyuncu, bu kez de bir spor giyim markasının reklam yüzü oldu.

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