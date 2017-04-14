İbrahim Kutluay: Benim keyfimi kimse kaçıramaz

Önceki gün Bebek’te saç uzmanı Yıldırım Özdemir’deyim. Gelenin gidenin haddi hesabı yok. Günde iki saati orada geçirsem görmediğim kimse kalmaz. O geliyor, bu gidiyor. Gelip gidenler arasında İbrahim Kutluay da vardı. Havalı bir şekilde girdi kapıdan. Tabii herkes çaktırmadan kendisine bakıyor yan gözle. Malum son günlerin en çok konuşulan adamı. Neyse ben de yanmış, kül olmuş korkunç saçlarım düzene girince kendisine selam verdim. Ayaküstü “Nasılsın keyfin nasıl?” dedim. “Keyfimi kimse bozamaz. Gayet iyiyim” dedi. Şahsen “Eh işte düzelecek, geçecek” gibi kelimeler bekliyordum. Malum mahkeme koridorları Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın avukatlarının sesiyle inliyor. (Demet Şener yazınca bir tuhaf oldum. Kendisi evli ve mutlu olduğu dönemlerde Şener soyadını yazıyoruz diye basın açıklaması göndermiş bir daha bu soyadının yazılmamasını istemişti. Hayat işte böyle...) Demet Şener sık sık açıklamalar yapıyor. Hatta benim Kutluay’ı görmemden bir gün önce sert açıklamaları vardı. Ama gördüğüm kadarıyla İbrahim Kutluay’ın gerçekten keyfini kaçırmıyor bu tarz açıklamalar. Herkese gülücükler dağıtıyordu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER