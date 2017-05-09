FİSKOS

Eylem Toraman'a ceza

09 Mayıs 2017 Salı, 04:07:21

  • 1 Eylem Toraman'a ceza
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    Beşiktaş ve milli takımın eski futbolcusu İbrahim Toraman ile boşanma davası devam eden Eylem Toraman, davada lehine tanıklık yapmayan hizmetçi Y.Ç.’ye hakarette bulunarak tehdit ettiği gerekçesiyle mahkûm oldu.

     

     

  • 2 Eylem Toraman'a ceza
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    Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre eşine ‘şiddet gördüğü’ iddiasıyla geçen yıl açtığı boşanma davasında 5 milyon TL tazminat isteyen Toraman’ın yargılandığı davanın son duruşması İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

  • 3 Eylem Toraman'a ceza
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    Toraman savunmasında, “Abla kardeş gibiydik. Ben evi terk ettikten sonra kendisi ile WhatsApp’tan mesajlaştık.

  • 4 Eylem Toraman'a ceza
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    İbrahim ile ilgili tanıklık yapacağını ve söylediklerimin yalan olduğunu anlatacağını, sahte fotoğraflarımı ifşa edeceğini söyledi. Beni tahrik etti, kendimi kaybettim ve mesajlar attım” dedi.

     

  • 5 Eylem Toraman'a ceza
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    ‘SUÇA EĞİLİMLİ’

    Kararını açıklayan mahkeme, Eylem Toraman’a hakaret ve tehdit suçundan 4 bin TL adli para cezası verdi. Kararda, Toraman’ın eski nişanlısına hakaret etmekten para cezasına çarptırıldığı ve cezanın ertelendiği de ortaya çıktı. 

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