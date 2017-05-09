Eylem Toraman'a ceza

09 Mayıs 2017 Salı, 04:07:21 | Güncelleme: 04:19:05
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Beşiktaş ve milli takımın eski futbolcusu İbrahim Toraman ile boşanma davası devam eden Eylem Toraman, davada lehine tanıklık yapmayan hizmetçi Y.Ç.’ye hakarette bulunarak tehdit ettiği gerekçesiyle mahkûm oldu.
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Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre eşine ‘şiddet gördüğü’ iddiasıyla geçen yıl açtığı boşanma davasında 5 milyon TL tazminat isteyen Toraman’ın yargılandığı davanın son duruşması İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
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Toraman savunmasında, “Abla kardeş gibiydik. Ben evi terk ettikten sonra kendisi ile WhatsApp’tan mesajlaştık.
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İbrahim ile ilgili tanıklık yapacağını ve söylediklerimin yalan olduğunu anlatacağını, sahte fotoğraflarımı ifşa edeceğini söyledi. Beni tahrik etti, kendimi kaybettim ve mesajlar attım” dedi.
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‘SUÇA EĞİLİMLİ’
Kararını açıklayan mahkeme, Eylem Toraman’a hakaret ve tehdit suçundan 4 bin TL adli para cezası verdi. Kararda, Toraman’ın eski nişanlısına hakaret etmekten para cezasına çarptırıldığı ve cezanın ertelendiği de ortaya çıktı.
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Mahkeme heyeti, Toraman’ın suç işlemeye eğilimli olduğunu belirterek cezayı ertelemedi. Eylem Toraman’ın adliye çalışanı arkadaşı Ayşe T. ile de karşılıklı hakaret ve tehdit davaları sürüyor.