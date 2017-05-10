Murat Boz, Cafer Boz
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Murat Boz ile babası kahraman oldu

Ünlü popçu uzun süren çabalarının sonucunda intihara kalkışan vatandaşı ikna etmeyi başardı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:26:49 Güncelleme: 14:36:58

Murat Boz ile babası Cafer Boz, önceki gün ilginç bir olayın kahramanları oldu. Babası Cafer Boz, İstanbul Acıbadem'de arkadaşlarıyla otururken, genç bir adamın yakındaki bir binanın çatısına çıktığını fark etti.

Günaydın'ın haberine göre, Arkadaşlarını da yanına alan Cafer Boz, intihar etmek isteyen A.E. isimli kişiyi vazgeçirmek için büyük çaba harcadı. İşsiz kaldığını ve borçları olduğunu söyleyen adam, intihar girişiminden vazgeçmeyince, baba Cafer Boz oğlunu arayıp yardım istedi.

YARDIM SÖZÜ VERDİ

Facetime üzerinden vatandaşla görüşen Murat Boz, uzun bir çaba sonucu A.E.'yi ikna etmeyi başardı. Şarkıcı, vatandaşa borçları ve ödeyemediği ev kirası için yardımda bulunma sözü verdi. Bunun üzerine çatıdan inen A.E., baba Cafer Boz ile karakola giderek ifade verdi. Doktor kontrolünden de geçirilen vatandaş, evine gönderildi.

Canına kıymak isteyen bir kişinin hayatını kurtaran Murat Boz'un, A.E.'yi sık sık arayıp durumunu kontrol ettiği öğrenildi.

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