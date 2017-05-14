İbrahim Erkal
FİSKOS

İbrahim Erkal son yolculuğuna uğurlandı

30 günlük yoğun bakım savaşının ardından hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal son yolculuğuna uğurlandı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:03:51 Güncelleme: 14 Mayıs 2017 Pazar, 01:42:25 İHA

Beyin kanaması geçirdikten sonra günlerdir komada kalan ünlü sanatçı İbrahim Erkal 50 yaşında hayatını kaybetmişti. İHA'da yer alan habere göre; Ünlü sanatçı için Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Usta sanatçının cenazesi Türk bayrağına sarılı şekilde cami avlusuna getirildi.

Cenaze namazı öncesi caminin avlusu dolup taşarken, usta sanatçının kardeşleri Abdullah ve Erdal Erkal ile eşi Filiz Akgün'ün amcası Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün taziyeleri kabul etti.

Haberin Fotoğrafları

Erkal'ın eşi Filiz Akgün'ün acısı ise kameralara yansıdı. Oğluyla birlikte bir bankta oturarak taziyeleri kabul eden Akgün'ün bir hayli üzgün olduğu görüldü.

Milliyet'te yer alan detaya göre; İbrahim Erkal'ın cenazesine katılan şarkıcı Arif Susam, sanat dünyasına vefasızlık gerekçesiyle tepki gösterdi. Susam, "Cenazede sanatçılardan kimse yok. Böyle bir günde hatırlamayacaklarsa ne zaman hatırlayacaklar" dedi.

Anadolu Ajansı'ndaki detaylarda; AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Erkal'ı, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile hastanede ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Erkal'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içinde olduklarını ifade eden Ilıcalı, "Kendisinin insani değerlerini anlatmakla bitmez. Erzurum'un Palandöken'ini sazıyla sözüyle ilk defa tanıdan da o. Üzüntümüz çok büyük. Ne kadar çok seveni olduğunu da bugün burada görüyoruz." diye konuştu.

Ilıcalı, Erkal'la uzun süreli dostlukları olduğuna dikkati çekerek, "İbrahim Erkal'ı geri getiremeyiz ama onun ismini sonsuza kadar yaşatacak bir takım organizasyon içerisinde olacağız." dedi.

Pop şarkıcısı Gökhan Tepe de Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dilediğini söyledi.

Sanatçının ölümünden dolayı çok şaşkın olduklarını aktaran Tepe, "Çok genç yaşta kaybettik. Çok derin bir üzüntü hissediyorum. Eminim sizler de benimle birlikte aynı üzüntüyü yaşıyorsunuzdur. Takdir-i ilahi. Belli bir yerden sonra bizim de yapacağımız bir şey olmuyor. Allah günahlarını affetsin. Çok kıymetli bir üstadımız, benim de çok değerli bir ağabeyimdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.


İZZET YILDIZHAN: SAHTE İLİŞKİLER İÇİNDEYİZ

Cenaze öncesinde kısa bir açıklama yapan  İzzet Yıldızhan, "Benim kan kardeşim kendisi, biz ailecek iç içe yaşıyorduk. Talihsizlik faturayı kendi çok ağır ödedi. İyi bir insandı, çektiği eziyeti başkalarına yansıtması gerekirken içine atıp, tansiyon, şeker gibi streslerin bütününü kendine yarattı. Faturayı ağır ödedi" dedi.  Bir gazetecinin sanat camiasından katılımın az olduğu şeklindeki sorusu üzerine Yıldızhan, "Olmaları gerekir diye düşünüyorum. Çok vefasız bir işin içindeyiz. İnsan onun için önce ailesine sonra etrafındaki ilişkilerine dostluklarına sıkı  sıkı sarılmalı. Sahte olduğunu görüyoruz. Sahte ilişkiler içindeyiz. Burada son görev, bir dua etmek, arkasından namaz kılmak camia olarak da son görev" diye konuştu.

CENGİZ KURTOĞLU: CANIMIZI KAYBETTİK

Müzisyen Cengiz Kurtoğlu ise, "Canımız kardeşimizi kaybettik. Huzur ve nurlar içinde yatsın. Hep birbirimize razı olduk. 27 yıldan beri, başlangıçtan bugüne kadar, çok önemli bir kardeşimiz ve değerimizdi. Terbiye timsaliydi. Canım kardeşim benim. Rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağolsun" ifadelerini kaydetti. Cenaze törenine Mahsun Kırmızıgül, Hakan Altuğ ve Kutsi gibi isimler de katıldı. İzdihamın yaşandığı cenaze töreninde, sanatçının naaşı tekbir ve salavat eşliğinde camiden omuzlara alınarak, cenaze arabasına konuldu. Erkal'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

EMİNE ÜN CENAZEDE DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

İbrahim Erkal'ın bir dönem klibinde ve dizisinde rol alan Emine Ün, büyük üzüntü yaşadığını belirtti. Konuşmakta güçlük çeken Ün, “Gerçekten şimdi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. İbrahim'i kaybetmek gerçekten şu an çok üzücü. Hem ona hem eşine üzülüyorum, çocuklarına, annesine üzülüyorum. Karmaşık duygular içindeyim. Çok çok üzgünüm. Çok erken bir veda oldu. Hem Türkiye'nin sevilen bir sanatçısı hem çok iyi bir insan, iyi bir eş, iyi bir baba. Allah mekanını cennet etsin inşallah. Hep dualarımız onunla” diye konuştu.

Cenaze törenine Mahsun Kırmızıgül, Hakan Altuğ ve Kutsi gibi isimler de katıldı.

İzdihamın yaşandığı cenaze töreninde, sanatçının naaşı tekbir ve salavat eşliğinde camiden omuzlara alınarak, cenaze arabasına konuldu.


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YORUMLAR 33
  • Misafir 4 saat önce
    Mekanı cennet olur inşallah.
  • Misafir 5 saat önce
    ALLAH rahmet eylesin
  • Misafir 5 saat önce
    adam öldü neye sarilirsa sarilsin bumu kaldi derdiniz vay gidene hic ölmeyecek gibi bakmayin her cani tadacak yeterki kalp kirmayalim Allah sabir versin ailesine cennet mekanı olsun
  • Misafir 6 saat önce
    Allah rahmet etsin
  • Misafir 6 saat önce
    Halkın sanatcısı
  • Misafir 7 saat önce
    Allah rahmet eylesin.
  • Misafir 7 saat önce
    sol orgutlerle beraber degildi Ibrahim ondan gelmemislerdir
  • Misafir 7 saat önce
    Allah rahmet eylesin tabiki hepimiz üzüldük.. Ancak bende anlayamadım neden Türk bayrağına sarılıyor...
  • Misafir 8 saat önce
    Allah Rahmet Eylesin,çocuklarına sabır versin
  • Misafir 8 saat önce
    gercek sanatçılar zaten gitmis... gelmeyenler şak şak ci...
  • Misafir 8 saat önce
    kanunda bile yasaktir ,o zaman her vatandas turk bayragina sarilsin
  • Misafir 8 saat önce
    allah gani gani rahmet eylesin
  • Misafir 8 saat önce
    allah gani gani rahmet eylesin
  • Misafir 8 saat önce
    Rabbim mekanını cennet eylesin.havası soğuk şehrin, sıcak insanı...sen ne güzel bir insandın be...
  • Misafir 9 saat önce
    Bayraga sarilmasini zarari mi var kardes size nesi dokundu bunun??????
  • Misafir 9 saat önce
    Türk'üm mutluyum diyen herkes Türk bayrağına sarılabilir. O bayrak bizi kardeş kılan , beraber eden. Allah rahmet eylesin...
  • Misafir 9 saat önce
    ALLAHCC Rahmet eylesin mekanı cennet olsun dadaşın, sevenlerine eşine ailesine sabırlar versin İnşallah. Neyine güveneyim de get yalan dünya dedi. Saygılar Sevgiler
  • Misafir 9 saat önce
    mekanln cennet olsun nurlar icinde yat
  • Misafir 10 saat önce
    Türkiye halkının sanatçısı idi. Sanatçılar gelmemiş önemli değil
  • Misafir 10 saat önce
    Allah rahmet eylesin eşine çoluğa çocuğuna sabır versin
  • Misafir 10 saat önce
    ben bu vaziyette ölürsem organlarımı bagisliyorum size vasiyetim olsun
  • Misafir 10 saat önce
    Abi nur içinde yat. Geride kalanlara allahım sabırlar versin
  • Misafir 10 saat önce
    Allahım mekanını cennet bahcelerinden eylesin ailesine ve sevenlerine sabırlar versin
  • Misafir 11 saat önce
    Allah rahmet eylesin iyi insandı mekanı cennet olsun
  • Misafir 11 saat önce
    sehitmi dustu? turk bayragi ne alaka ??
  • Misafir 7 saat önce
    SEN ANLAMAZSIN KARDEŞ ...
  • Misafir 11 saat önce
    Allah' rahmet eylesin maalesef iyi olan insanlar kaybediyoruz
  • Misafir 11 saat önce
    allah rahmet eylesin
  • Misafir 12 saat önce
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun eşine ve çocuklarına uzun ömür versin
  • Misafir 12 saat önce
    allah rahmet eylesin bir yıldız daha kaydı nurlar içinde yatsın
  • Misafir 12 saat önce
    allah rahmet eylesin. ne güzel günlerdi seni ilk tanıyıp dinlediğim günler. senin şarkılarınla aşık olduk be. mekanın cennet olsun. Allah geride kalanlara sabır versin
  • Misafir 12 saat önce
    tabutu neden bayrağa sarılıyor.
  • Misafir 12 saat önce
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun,seni hiç unutmayacağım değerli insan
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