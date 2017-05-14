İbrahim Erkal son yolculuğuna uğurlandı

Beyin kanaması geçirdikten sonra günlerdir komada kalan ünlü sanatçı İbrahim Erkal 50 yaşında hayatını kaybetmişti. İHA'da yer alan habere göre; Ünlü sanatçı için Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Usta sanatçının cenazesi Türk bayrağına sarılı şekilde cami avlusuna getirildi.
Cenaze namazı öncesi caminin avlusu dolup taşarken, usta sanatçının kardeşleri Abdullah ve Erdal Erkal ile eşi Filiz Akgün'ün amcası Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün taziyeleri kabul etti.
Erkal'ın eşi Filiz Akgün'ün acısı ise kameralara yansıdı. Oğluyla birlikte bir bankta oturarak taziyeleri kabul eden Akgün'ün bir hayli üzgün olduğu görüldü.
Milliyet'te yer alan detaya göre; İbrahim Erkal'ın cenazesine katılan şarkıcı Arif Susam, sanat dünyasına vefasızlık gerekçesiyle tepki gösterdi. Susam, "Cenazede sanatçılardan kimse yok. Böyle bir günde hatırlamayacaklarsa ne zaman hatırlayacaklar" dedi.
Anadolu Ajansı'ndaki detaylarda; AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Erkal'ı, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile hastanede ziyaret ettiklerini dile getirdi.
Erkal'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içinde olduklarını ifade eden Ilıcalı, "Kendisinin insani değerlerini anlatmakla bitmez. Erzurum'un Palandöken'ini sazıyla sözüyle ilk defa tanıdan da o. Üzüntümüz çok büyük. Ne kadar çok seveni olduğunu da bugün burada görüyoruz." diye konuştu.
Ilıcalı, Erkal'la uzun süreli dostlukları olduğuna dikkati çekerek, "İbrahim Erkal'ı geri getiremeyiz ama onun ismini sonsuza kadar yaşatacak bir takım organizasyon içerisinde olacağız." dedi.
Pop şarkıcısı Gökhan Tepe de Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dilediğini söyledi.
Sanatçının ölümünden dolayı çok şaşkın olduklarını aktaran Tepe, "Çok genç yaşta kaybettik. Çok derin bir üzüntü hissediyorum. Eminim sizler de benimle birlikte aynı üzüntüyü yaşıyorsunuzdur. Takdir-i ilahi. Belli bir yerden sonra bizim de yapacağımız bir şey olmuyor. Allah günahlarını affetsin. Çok kıymetli bir üstadımız, benim de çok değerli bir ağabeyimdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
İZZET YILDIZHAN: SAHTE İLİŞKİLER İÇİNDEYİZ
Cenaze öncesinde kısa bir açıklama yapan İzzet Yıldızhan, "Benim kan kardeşim kendisi, biz ailecek iç içe yaşıyorduk. Talihsizlik faturayı kendi çok ağır ödedi. İyi bir insandı, çektiği eziyeti başkalarına yansıtması gerekirken içine atıp, tansiyon, şeker gibi streslerin bütününü kendine yarattı. Faturayı ağır ödedi" dedi. Bir gazetecinin sanat camiasından katılımın az olduğu şeklindeki sorusu üzerine Yıldızhan, "Olmaları gerekir diye düşünüyorum. Çok vefasız bir işin içindeyiz. İnsan onun için önce ailesine sonra etrafındaki ilişkilerine dostluklarına sıkı sıkı sarılmalı. Sahte olduğunu görüyoruz. Sahte ilişkiler içindeyiz. Burada son görev, bir dua etmek, arkasından namaz kılmak camia olarak da son görev" diye konuştu.
CENGİZ KURTOĞLU: CANIMIZI KAYBETTİK
Müzisyen Cengiz Kurtoğlu ise, "Canımız kardeşimizi kaybettik. Huzur ve nurlar içinde yatsın. Hep birbirimize razı olduk. 27 yıldan beri, başlangıçtan bugüne kadar, çok önemli bir kardeşimiz ve değerimizdi. Terbiye timsaliydi. Canım kardeşim benim. Rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağolsun" ifadelerini kaydetti. Cenaze törenine Mahsun Kırmızıgül, Hakan Altuğ ve Kutsi gibi isimler de katıldı. İzdihamın yaşandığı cenaze töreninde, sanatçının naaşı tekbir ve salavat eşliğinde camiden omuzlara alınarak, cenaze arabasına konuldu. Erkal'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.
EMİNE ÜN CENAZEDE DUYGUSAL ANLAR YAŞADI
İbrahim Erkal'ın bir dönem klibinde ve dizisinde rol alan Emine Ün, büyük üzüntü yaşadığını belirtti. Konuşmakta güçlük çeken Ün, “Gerçekten şimdi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. İbrahim'i kaybetmek gerçekten şu an çok üzücü. Hem ona hem eşine üzülüyorum, çocuklarına, annesine üzülüyorum. Karmaşık duygular içindeyim. Çok çok üzgünüm. Çok erken bir veda oldu. Hem Türkiye'nin sevilen bir sanatçısı hem çok iyi bir insan, iyi bir eş, iyi bir baba. Allah mekanını cennet etsin inşallah. Hep dualarımız onunla” diye konuştu.
Cenaze törenine Mahsun Kırmızıgül, Hakan Altuğ ve Kutsi gibi isimler de katıldı.
İzdihamın yaşandığı cenaze töreninde, sanatçının naaşı tekbir ve salavat eşliğinde camiden omuzlara alınarak, cenaze arabasına konuldu.
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Misafir 4 saat önceMekanı cennet olur inşallah.60
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Misafir 5 saat önceALLAH rahmet eylesin120
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Misafir 5 saat önceadam öldü neye sarilirsa sarilsin bumu kaldi derdiniz vay gidene hic ölmeyecek gibi bakmayin her cani tadacak yeterki kalp kirmayalim Allah sabir versin ailesine cennet mekanı olsun60
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Misafir 6 saat önceAllah rahmet etsin30
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Misafir 6 saat önceHalkın sanatcısı30
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Misafir 7 saat önceAllah rahmet eylesin.60
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Misafir 7 saat öncesol orgutlerle beraber degildi Ibrahim ondan gelmemislerdir183
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Misafir 7 saat önceAllah rahmet eylesin tabiki hepimiz üzüldük.. Ancak bende anlayamadım neden Türk bayrağına sarılıyor...33
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Misafir 8 saat önceAllah Rahmet Eylesin,çocuklarına sabır versin00
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Misafir 8 saat öncegercek sanatçılar zaten gitmis... gelmeyenler şak şak ci...60
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Misafir 8 saat öncekanunda bile yasaktir ,o zaman her vatandas turk bayragina sarilsin33
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Misafir 8 saat önceallah gani gani rahmet eylesin90
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Misafir 8 saat önceallah gani gani rahmet eylesin60
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Misafir 8 saat önceRabbim mekanını cennet eylesin.havası soğuk şehrin, sıcak insanı...sen ne güzel bir insandın be...60
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Misafir 9 saat önceBayraga sarilmasini zarari mi var kardes size nesi dokundu bunun??????153
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Misafir 9 saat önceTürk'üm mutluyum diyen herkes Türk bayrağına sarılabilir. O bayrak bizi kardeş kılan , beraber eden. Allah rahmet eylesin...183
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Misafir 9 saat önceALLAHCC Rahmet eylesin mekanı cennet olsun dadaşın, sevenlerine eşine ailesine sabırlar versin İnşallah. Neyine güveneyim de get yalan dünya dedi. Saygılar Sevgiler60
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Misafir 9 saat öncemekanln cennet olsun nurlar icinde yat60
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Misafir 10 saat önceTürkiye halkının sanatçısı idi. Sanatçılar gelmemiş önemli değil60
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Misafir 10 saat önceAllah rahmet eylesin eşine çoluğa çocuğuna sabır versin30
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Misafir 10 saat önceben bu vaziyette ölürsem organlarımı bagisliyorum size vasiyetim olsun30
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Misafir 10 saat önceAbi nur içinde yat. Geride kalanlara allahım sabırlar versin30
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Misafir 10 saat önceAllahım mekanını cennet bahcelerinden eylesin ailesine ve sevenlerine sabırlar versin60
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Misafir 11 saat önceAllah rahmet eylesin iyi insandı mekanı cennet olsun00
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Misafir 11 saat öncesehitmi dustu? turk bayragi ne alaka ??36
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Misafir 7 saat önceSEN ANLAMAZSIN KARDEŞ ...00
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Misafir 11 saat önceAllah' rahmet eylesin maalesef iyi olan insanlar kaybediyoruz60
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Misafir 11 saat önceallah rahmet eylesin60
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Misafir 12 saat önceAllah rahmet eylesin mekanı cennet olsun eşine ve çocuklarına uzun ömür versin60
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Misafir 12 saat önceallah rahmet eylesin bir yıldız daha kaydı nurlar içinde yatsın30
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Misafir 12 saat önceallah rahmet eylesin. ne güzel günlerdi seni ilk tanıyıp dinlediğim günler. senin şarkılarınla aşık olduk be. mekanın cennet olsun. Allah geride kalanlara sabır versin180
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Misafir 12 saat öncetabutu neden bayrağa sarılıyor.99
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Misafir 12 saat önceAllah rahmet eylesin mekanı cennet olsun,seni hiç unutmayacağım değerli insan210