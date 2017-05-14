İbrahim Erkal son yolculuğuna uğurlandı

Beyin kanaması geçirdikten sonra günlerdir komada kalan ünlü sanatçı İbrahim Erkal 50 yaşında hayatını kaybetmişti. İHA'da yer alan habere göre; Ünlü sanatçı için Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Usta sanatçının cenazesi Türk bayrağına sarılı şekilde cami avlusuna getirildi.



Cenaze namazı öncesi caminin avlusu dolup taşarken, usta sanatçının kardeşleri Abdullah ve Erdal Erkal ile eşi Filiz Akgün'ün amcası Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün taziyeleri kabul etti.



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Erkal'ın eşi Filiz Akgün'ün acısı ise kameralara yansıdı. Oğluyla birlikte bir bankta oturarak taziyeleri kabul eden Akgün'ün bir hayli üzgün olduğu görüldü.

Milliyet'te yer alan detaya göre; İbrahim Erkal'ın cenazesine katılan şarkıcı Arif Susam, sanat dünyasına vefasızlık gerekçesiyle tepki gösterdi. Susam, "Cenazede sanatçılardan kimse yok. Böyle bir günde hatırlamayacaklarsa ne zaman hatırlayacaklar" dedi.

Anadolu Ajansı'ndaki detaylarda; AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Erkal'ı, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile hastanede ziyaret ettiklerini dile getirdi.



Erkal'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içinde olduklarını ifade eden Ilıcalı, "Kendisinin insani değerlerini anlatmakla bitmez. Erzurum'un Palandöken'ini sazıyla sözüyle ilk defa tanıdan da o. Üzüntümüz çok büyük. Ne kadar çok seveni olduğunu da bugün burada görüyoruz." diye konuştu.



Ilıcalı, Erkal'la uzun süreli dostlukları olduğuna dikkati çekerek, "İbrahim Erkal'ı geri getiremeyiz ama onun ismini sonsuza kadar yaşatacak bir takım organizasyon içerisinde olacağız." dedi.



Pop şarkıcısı Gökhan Tepe de Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dilediğini söyledi.



Sanatçının ölümünden dolayı çok şaşkın olduklarını aktaran Tepe, "Çok genç yaşta kaybettik. Çok derin bir üzüntü hissediyorum. Eminim sizler de benimle birlikte aynı üzüntüyü yaşıyorsunuzdur. Takdir-i ilahi. Belli bir yerden sonra bizim de yapacağımız bir şey olmuyor. Allah günahlarını affetsin. Çok kıymetli bir üstadımız, benim de çok değerli bir ağabeyimdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.



İZZET YILDIZHAN: SAHTE İLİŞKİLER İÇİNDEYİZ



Cenaze öncesinde kısa bir açıklama yapan İzzet Yıldızhan, "Benim kan kardeşim kendisi, biz ailecek iç içe yaşıyorduk. Talihsizlik faturayı kendi çok ağır ödedi. İyi bir insandı, çektiği eziyeti başkalarına yansıtması gerekirken içine atıp, tansiyon, şeker gibi streslerin bütününü kendine yarattı. Faturayı ağır ödedi" dedi. Bir gazetecinin sanat camiasından katılımın az olduğu şeklindeki sorusu üzerine Yıldızhan, "Olmaları gerekir diye düşünüyorum. Çok vefasız bir işin içindeyiz. İnsan onun için önce ailesine sonra etrafındaki ilişkilerine dostluklarına sıkı sıkı sarılmalı. Sahte olduğunu görüyoruz. Sahte ilişkiler içindeyiz. Burada son görev, bir dua etmek, arkasından namaz kılmak camia olarak da son görev" diye konuştu.



CENGİZ KURTOĞLU: CANIMIZI KAYBETTİK



Müzisyen Cengiz Kurtoğlu ise, "Canımız kardeşimizi kaybettik. Huzur ve nurlar içinde yatsın. Hep birbirimize razı olduk. 27 yıldan beri, başlangıçtan bugüne kadar, çok önemli bir kardeşimiz ve değerimizdi. Terbiye timsaliydi. Canım kardeşim benim. Rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağolsun" ifadelerini kaydetti. Cenaze törenine Mahsun Kırmızıgül, Hakan Altuğ ve Kutsi gibi isimler de katıldı. İzdihamın yaşandığı cenaze töreninde, sanatçının naaşı tekbir ve salavat eşliğinde camiden omuzlara alınarak, cenaze arabasına konuldu. Erkal'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

EMİNE ÜN CENAZEDE DUYGUSAL ANLAR YAŞADI



İbrahim Erkal'ın bir dönem klibinde ve dizisinde rol alan Emine Ün, büyük üzüntü yaşadığını belirtti. Konuşmakta güçlük çeken Ün, “Gerçekten şimdi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. İbrahim'i kaybetmek gerçekten şu an çok üzücü. Hem ona hem eşine üzülüyorum, çocuklarına, annesine üzülüyorum. Karmaşık duygular içindeyim. Çok çok üzgünüm. Çok erken bir veda oldu. Hem Türkiye'nin sevilen bir sanatçısı hem çok iyi bir insan, iyi bir eş, iyi bir baba. Allah mekanını cennet etsin inşallah. Hep dualarımız onunla” diye konuştu.



Cenaze törenine Mahsun Kırmızıgül, Hakan Altuğ ve Kutsi gibi isimler de katıldı.



İzdihamın yaşandığı cenaze töreninde, sanatçının naaşı tekbir ve salavat eşliğinde camiden omuzlara alınarak, cenaze arabasına konuldu.





