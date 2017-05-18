Gülben Ergen
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Gülben Ergen'in gözyaşları sel oldu

Gülben Ergen, oğlu Güney'in kendisi için yazdığı şiiri İnstagram hesabından paylaştı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 22:13:00 Güncelleme: 22:18:06 AA

Gülben Ergen sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Mustafa Erdoğan ile olan evliliğinden doğan çocuğu Güney’in okulda kendisi hakkında yazdığı bir şiiri sosyal medya hesabından paylaşan Ergen, oğlunun şiiriyle ilgili hissettiklerini şu sözlerle açıkladı:

“Ağlamaktan yüzüm gözüm birbirine karıştı, her kelimenin anlamının derinliğinin o kadar farkındayım ki… Aslan olmuşum tehlikelerden koruyan… Montu olmuşum ısıtan… Denizi olmuşum ferahlatan… Uçak olmuşum tatillere götüren… Ah benim canım oğlum… Ah benim içimi ısıtan Güney’im.”

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