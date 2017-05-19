Kıvanç Tatlıtuğ
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Kıvanç Tatlıtuğ 110 bin euroya tekne aldı

Kıvanç Tatlıtuğ, Birol Güven’in Mandıra Filozofu filminin çekimlerinde de kullandığı fiber teknesini 110 bin euroya satın aldı

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:46:58 Güncelleme: 15:51:33

Posta'da yer alan habere göre, mart ayında modacı eşi Başak Dizer ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açan Kıvanç Tatlıtuğ; yaz-kış bulduğu her fırsatta değerlendiği dalma tutkusunun da etkisiyle yeni bir yatırım yaptı.

‘Mandıra Filozofu’ filminde Rasim Öztekin’in kullandığı fiber tekneyi Kıvanç Tatlıtuğ satın aldı.

Kalamış Marina’da bağlı olan tekneye oyuncunun 110 bin euro (445 bin TL) ödediği öğrenildi. Kıvanç Tatlıtuğ, yine aynı marinada bağlı olmaya devam eden teknenin keyfini ise sağlık sorunu nedeniyle süremedi.

Basketbol maçında ters bir hareket sonucu yan çapraz bağları kopan ve ameliyat olan oyuncu, fizik tedaviye başladı. Kıvanç Tatlıtuğ’un, eski sağlığına kavuştuğunda teknesini Bodrum’a götürecek.

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