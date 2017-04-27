Kıvanç Tatlıtuğ tazminatı bağışlayacak

Kıvanç Tatlıtuğ’un, avukatı Av. Dr. Yalçın Kavak üstünden, kendi ve ailesi hakkında gerçekle bağdaşmayan bir yazı yazdığı gerekçesiyle, İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Soner Yalçın’a açtığı davada, Yalçın 15.000 TL manevi tazminat ödemeye mahkûm edilmişti.

HT Magazin'in haberine göre bu kararın ardından Yalçın, Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinaf başvurusu yapmıştı. İstinaf başvurusu reddedilen Yalçın’ın Tatlıtuğ’a 15.000 TL ödemesi kesinleşti. Tazminata hak kazanan Tatlıtuğ, tüm parayı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacak.