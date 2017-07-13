Türkan Şoray
FİSKOS

Türkan Şoray: Çok şükür atlattım

Cushing sendromu nedeniyle bıçak altına yatan Türkan Şoray hastaneden taburcu oldu

13 Temmuz 2017 Perşembe, 08:40:23 Güncelleme: 08:44:31

Sezen Aksu’nun hastalığı olarak hatırlanan cushing sendromu nedeniyle bıçak altına yatan Türkan Şoray, önceki gün taburcu oldu.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, sendrom nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Sultan’ın ameliyatı başarıyla sonuçlandı. Hastaneden kızı Yağmur Ünal’la birlikte tekerlekli sandalyeyle çıkan sanatçı, “Yürüyemiyordum, aşırı kilo alıp veremiyordum. Yaşam kalitesini düşüren bir hastalıktı. Çok şükür atlattım” diyerek yüreklere su serpti. 

  • Türkan Şoray
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