Demet Şener'in keyfi yerinde

İbrahim Kutluay’la boşanma, Edvina Sponza ile tazminat davası devam eden Demet Şener, avukatı Aslı Hatemi ile Nişantaşı’ndaydı. HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, neşeli olduğu gözlenen Şener, Sponza’nın, “Fotoğrafları hukuka aykırı ele geçirdi” iddiasıyla ilgili konuştu: “Evine girmişim herhalde. Elime gönderdi.

"DELİLLERİ HANIMEFENDİ GÖNDERDİ"

İBRAHİM Kutluay’la boşanma, yuvasının yıkılmasına sebep olduğunu iddia ettiği Edvina Sponza’ylaysa manevi tazminat davası devam eden Demet Şener, avukatı Aslı Hatemi’yle birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi. Hatemi kendilerine, Sponza’nın Şener’in mahkemeye sunduğu fotoğrafların sadece şahsi telefonunda bulunan kareler olduğunu belirtip hukuka aykırı bir şekilde ele geçirildikleri iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunması hatırlatıldığında, “Bu şikâyetin içeriği doğru değil. Her şey elimizde var, mahkemeye sunduk” dedi.

"İNANMAK İSTEMEDİM"

Kutluay ile Sponza’ya dair duyduğu şeylere bir süre inanmak istemediğini belirten Şener ise, “Gözümün içine bakan kocama mı inanacaktım, elâlemin dedikodusuna mı? Şüpheleneceğim bir şey yoktu, her şey normaldi. Hanımefendi delilleri elime gönderince hepsini öğrenmiş oldum, yeni yani” dedi.

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Edvina Sponza