Hande Yener'in photoshop isyanı!

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HT Magazin'den Ebru Ayaz'ın haberine göre, sıradan fotoğraflara bile photoshop yapıldığını belirten Yener, “Sıradan insanlar bu uygulamaları kullanırken ünlü isimlerin efekt yapması çok normal değil mi? Herkes çok fazla konuşuyor, her şey hakkında bilgileri var maşallah. Bazıları 30’unda bile pert. Herkes bizi mumya sanıyor, değişik bir beyin yapısı” diye konuştu.