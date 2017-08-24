Belçim Bilgin geçtiğimiz yıl, kurduğu şirketle ilgilenmek için Londra’ya yerleşmiş, oğlu Rodin Nazım’ı da burada okula yazdırmıştı.
HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, eşi Yılmaz Erdoğan’la 4 bin sterline ev tutup döşeyen oyuncunun Londra rüyası sadece 1 yıl sürdü.
Sekiz yaşındaki Rodin Nazım’ın Londra’ya bir türlü alışamaması üzerine Bilgin, oğlunun İngilizce’yi de öğrenmesiyle yurda dönme kararı aldı. Ünlü oyuncu, yeni filmi ‘Rüzgâr’ın çekimlerinin tamamlanmasının ardından Londra’ya gidip evini kapatacak.