FİSKOS

Belçim Bilgin'in Londra rüyası 1 yıl sürdü

24 Ağustos 2017 Perşembe, 11:32:47

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    Belçim Bilgin geçtiğimiz yıl, kurduğu şirketle ilgilenmek için Londra’ya yerleşmiş, oğlu Rodin Nazım’ı da burada okula yazdırmıştı.

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    HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, eşi Yılmaz Erdoğan’la 4 bin sterline ev tutup döşeyen oyuncunun Londra rüyası sadece 1 yıl sürdü. 

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    Sekiz yaşındaki Rodin Nazım’ın Londra’ya bir türlü alışamaması üzerine Bilgin, oğlunun İngilizce’yi de öğrenmesiyle yurda dönme kararı aldı. Ünlü oyuncu, yeni filmi ‘Rüzgâr’ın çekimlerinin tamamlanmasının ardından Londra’ya gidip evini kapatacak. 

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