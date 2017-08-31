Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı Şaşmaz'dan ilk açıklama

Filiz Aker'in silahla vurarak öldürdüğü Vatan Şaşmaz'ın dört aylık hamile eşi Yasemin Adalı Şaşmaz'dan ilk açıklama geldi.

Vtaan Şaşmaz ile 2015 yılında evlenen ve 5 ay sonra bir erkek bebek dünyaya getirecek olan Yasemin Adalı Şaşmaz, basın kuruluşlarına bir açıklama gönderdi.

Yasemin Adalı Şaşmaz'ın yazılı açıklaması şöyle:

"Sevgili eşim, bebeğimin babası, karakteri, güleryüzlülüğü, adamlığı, iyi kalpliliği, hiç bozmadığı çizgisiyle tüm Türkiye'nin ve hepinizin çok sevdiğini bildiğim; bir çoğunuzun mesai arkadaşlığı yaptığınız Vatan Şaşmaz'ın ardından hepinizin benden bir açıklama beklediğiniİn bilincindeyim.

Gerek konunun hassasiyeti, gerek yaşadığım tarifsiz acı ve hissettiklerim dolayısıyla söyleyecek çok fazla sözüm olamıyor malesef. Söyleyebileceğim ve bildiğim tek şey; en değerli varlığım eşim Vatan'ın, her zaman kalbimde, her zaman bizimle olacağıdır...

Öncelikle hepinize cenaze boyunca gösterdiğiniz anlayıştan dolayı çok teşekkür ederim. Bundan sonraki dönemde de, başta doğacak bebeğimiz, sonrasında ben, ailem, Safiye annem ve de Vatan'ın anısına olan saygınızdan ve sevginizden dolayı anlayışınızın devam etmesini diliyorum.

Yapılacak haberler ve yayınlanacak görüntülerin içerikleri ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesindeki tutumunuzu devam ettirmeniz,asılsız haberlere, dedikodulara prim vermemeniz, bu zor dönemde de bize verebileceğiniz en büyük destek olacaktır."

Saygılarımla

Yasemin Şaşmaz

VATAN ŞAŞMAZ

Yasemin Adalı Şaşmaz

Filiz Aker