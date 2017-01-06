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H. BUNU KONUŞUYOR

Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay neden ayrıldı?

06 Ocak 2017 Cuma, 07:05:22

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    Sarp Levendoğlu’nun oyuncu eşi Birce Akalay ile boşanma sürecine girmesine neden olan Datça kaçamağının kahramanı ortaya çıktı.

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    Dün ilk kez HT MAGAZİN ’in duyurduğu gizli aşkın kahramanının Ferhan Şensoy ve Derya Baykal’ın oyuncu kızları Derya Şensoy olduğu konuşuluyor.

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    İddiaya göre ikili, Levendoğlu’nun başrolü eşi Birce Akalay’la paylaştığı, Şensoy’un da rol aldığı ‘Deliormanlı’nın setinde yakınlaştı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 59 dakika önce
    yahu güzel mi güzel eşin var neden gözün başka yerlere kayar ki yapma be sarppp
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