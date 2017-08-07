Haluk Levent, Barış Akarsu için müze yaptıracak

Bodrum'da 10 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu’nun ailesinin oturduğu, aynı zamanda müze olan Bartın’ın Amasra İlçesi’ndeki eve giren kimliği belirsiz kişiler, şarkıcının tüm takı ve ödüllerini aldı. Anne Hatice Akarsu, "Oğlumun tüm değerlerini, hatıralarını almışlar. Ben onlarla beraber kendimi dik tutuyordum" diyerek gözyaşı döktü. Ünlü sanatçı Haluk Levent, olayı öğrenir öğrenmez anne Hatice Akarsu'yu arayıp Barış Akarsu Müzesi sözü verdi.

"BARIŞ AKARSU MÜZESİ YAPACAĞIZ"

Haluk Levent haberi öğrenir öğrenmez hemen harekete geçti ve Twitter hesabından "Hatice anne ile görüştük. Barışın bir çok eşyası çalınmış. Çok üzgündü. AHBAP olarak Barış Akarsu Müzesi yapacağız. Sevenleri müsterih olsun." tweetini attı.

Levent, Akarsu'nun vefatının 10. Yılında Amasra'da sahneye çıkmıştı.

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