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İbrahim Erkal
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İbrahim Erkal yoğun bakıma alındı!

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal evinin otoparkında baygın bir halde bulundu. Erkal yoğun bakıma alındı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 06:08:47 Güncelleme: 07:17:37 İHA

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal Maltepe'de ki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Erkal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Erkal, Maltepe Başıbüyük'te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu. Sitenin güvenlik görevlisi tarafından fark edilen Erkal, durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Erkal, yoğun bakıma alındı.

Haberi alan alan Erkal'ın yakınları hastaneye akın etti. İbrahim Erkal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal'ın sağ arka kulağının altında birde yırtık olduğu tespit edildi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 36 dakika önce
    Allah acil şifalar versin.
  • Misafir 39 dakika önce
    Allah acil şifalar versin değerli hemşehrim :(
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