Demet Akalın: Yazı getirdim artık

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, gökkuşağını andıran rengarenk kıyafetiyle meraklı bakışların odağı olan ünlü popçu, “Yazı getirdim artık” dedi. Akalın, Fettah Can’dan aldığı yeni şarkıyı şampanya patlatarak kutladı.

ASLIŞAH’TAN U DÖNÜŞÜ

Önceki gün “Türk şarkıcıların giyim tarzlarını beğenmiyorum” açıklamasıyla Akalın’ı kastettiği yorumları yapılan Aslışah Alkoçlar bir gün sonra çark etti: “Demet Abla benim için bambaşka biri.”