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Demet Akalın: Yazı getirdim artık

Demet Akalın, Bebek’te sanatçı dostları Fettah Can ve Cansu Kurtçu ile buluştu

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:13:02 Güncelleme: 10:20:09

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, gökkuşağını andıran rengarenk kıyafetiyle meraklı bakışların odağı olan ünlü popçu, “Yazı getirdim artık” dedi. Akalın, Fettah Can’dan aldığı yeni şarkıyı şampanya patlatarak kutladı. 

ASLIŞAH’TAN U DÖNÜŞÜ

Önceki gün “Türk şarkıcıların giyim tarzlarını beğenmiyorum” açıklamasıyla Akalın’ı kastettiği yorumları yapılan Aslışah Alkoçlar bir gün sonra çark etti: “Demet Abla benim için bambaşka biri.”

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