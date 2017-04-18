Nik Xhelilaj: Uğur Yücel’e hayranım

Cuma günü vizyona girecek olan ve New York’tan yola çıkarak Dersim’e kadar uzanan bir köken arayışı içerisindeki Jan’ın hayatını konu alan ‘Zer’ filminin başrol oyuncusu Nik Xhelilaj, Uğur Yücel hayranı çıktı.

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, ‘Kayıp Şehir’de canlandırdığı ‘Kadir’ karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Xhelilaj, SHOW TV’nin fenomen dizisi ‘İçerde’de Kudret Sönmez’i canlandıran usta oyuncu Uğur Yücel’in oyunculuğunu çok beğendiğini söyledi ve ekledi: “Onu çok gerçekçi buluyorum.”